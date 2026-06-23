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الأمن السوري يحبط محاولة هروب «أبو علاء جوية»

  • 23 حزيران 2026
  • 08:12
الأمن السوري يحبط محاولة هروب أبو علاء جوية

خبرني - أعلنت السلطات الأمنية السورية، إحباط محاولة "هروب" أسامة محمود حمودة، الملقب بـ(أبو علاء جوية) خارج البلاد

وجاد في منشور على حساب وزارة الدخلية في "إكس"، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولة هروب المساعد أول في أجهزة مخابرات نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أسامة محمود حمودة، الملقب بـ(أبو علاء جوية)، خارج البلاد.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت أن أبو علاء جوية "متورط في انتهاكات أبرزها تزعم مجموعات نفذت اعتقالات تعسفية تسببت في زج العديد من المدنيين في المعتقلات، إضافة إلى إعداد ورفع تقارير أمنية كيدية" خلال فترة عمله.

وأضافت أن الموقوف متهم أيضا بتورطه في "عمليات ابتزاز مالي واسعة طالت المواطنين".

 مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة معه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدا لتقديمه إلى القضاء المختص، للنظر في التهم المنسوبة إليه.

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