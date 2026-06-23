الاردن .. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الجمعة

خبرني - تكون الأجواء الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 30- 17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 28- 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13، وفي مرتفعات الشراة 26- 12، وفي مناطق البادية 35- 18، وفي مناطق السهول 30- 17 ، وفي الأغوار الشمالية 37- 23 ، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25 ، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.

وتكون الأجواء الأربعاء، صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وأما الجمعة، فتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.