النشامى يخسرون أمام الجزائر 2-1 في كأس العالم 2026

خبرني - خسر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري بنتيجة 2-1، اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، في مباراة احتضنها ستاد سان فرانسيسكو باي أريا في الولايات المتحدة.

وكان النشامى قد تقدموا في النتيجة خلال مجريات اللقاء، قبل أن ينجح المنتخب الجزائري في العودة وقلب الطاولة بتسجيل هدفين منحاه الفوز والنقاط الثلاث.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً أردنياً لافتاً في المدرجات، إلى جانب متابعة واسعة داخل المملكة عبر مواقع العرض الجماهيري التي استقبلت آلاف المشجعين لمؤازرة المنتخب الوطني.

وبهذه الخسارة، يتلقى المنتخب الأردني هزيمته الثانية في البطولة بعد خسارته أمام النمسا في الجولة الأولى، فيما عزز المنتخب الجزائري حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.