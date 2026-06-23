المدرجات والساحات تمتلئ بالجماهير قبل مواجهة الجزائر

خبرني - توافدت الجماهير الأردنية منذ ساعات الفجر الأولى، الثلاثاء، إلى المنصات والساحات والمدرجات المخصصة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026، في مشهد وطني يعكس حجم الدعم الشعبي للنشامى في مشاركتهم التاريخية الأولى بالمونديال.

وتقام المباراة عند الساعة 6:00 صباحا بتوقيت الأردن، على ستاد سان فرانسيسكو باي اريا في الولايات المتحدة، في مواجهة عربية تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين في سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

وتواصل وزارة الشباب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصال الحكومي، وهيئة تنشيط السياحة، وأمانة عمّان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبلديات ومؤسسات محلية، تنظيم فعاليات جماهيرية لمتابعة مباريات النشامى عبر البث المباشر في مواقع متعددة بالمملكة.

وشهدت مواقع العرض المختلفة في عمّان والمحافظات بدء توافد الجماهير وامتلاء أجزاء من المدرجات والساحات قبل انطلاق المباراة، حيث ارتدى المشجعون اللون الأحمر ورفعوا الأعلام الأردنية لمؤازرة المنتخب الوطني في مواجهته الحاسمة أمام المنتخب الجزائري.

وفي العاصمة عمّان، تتواصل الاستعدادات لاستقبال الجماهير في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون، حيث فتحت البوابات أمام الجمهور قبل ساعتين من موعد المباراة، مع توفير مناطق مشاهدة وتنظيم حركة الدخول والخروج بما ينسجم مع حجم الإقبال المتوقع.

وفي محافظة جرش، تستضيف المدينة الأثرية فاعلية جماهيرية لمتابعة المباراة عبر ثلاث شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والساحة البيضاوية، ضمن أجواء وطنية تهدف إلى جمع الجماهير خلف المنتخب الوطني وإبراز المواقع الأثرية والسياحية الأردنية.

كما تُنقل المباراة في ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، ومدينة الحسن للشباب "صالة الجمنازيوم" في إربد، ومدينة الأمير فيصل الرياضية في الكرك، إضافة إلى أكثر من 60 مركزا شبابيا موزعة في مختلف أنحاء المملكة، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير لمتابعة اللقاء ومساندة المنتخب الوطني.

وفي البترا، تستضيف القرية الثقافية فاعلية جماهيرية لمتابعة مباريات المنتخب الوطني ضمن موقع يتسع لقرابة خمسة آلاف شخص، في إطار جهود تهدف إلى توفير أجواء تفاعلية للجماهير والزوار بالتزامن مع مشاركة النشامى في المونديال.

وتأتي هذه الفعاليات امتدادا للمشهد الجماهيري الذي شهده المدرج الروماني في المباراة السابقة، والذي عكس حالة الالتفاف الشعبي حول المنتخب الوطني في أول مشاركة له بتاريخ نهائيات كأس العالم.

ويدخل النشامى اللقاء بحثا عن نتيجة إيجابية بعد خسارتهم أمام النمسا في الجولة الأولى، فيما يتطلع المنتخب الجزائري إلى تعويض خسارته أمام الأرجنتين، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة في حسابات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا الأرجنتين والنمسا.

ودعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعاليات متابعة المباراة في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون، والمواقع الأخرى المخصصة لبث اللقاء في المحافظات، إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الأمنية لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج.

وأكدت المديرية أن أبواب المواقع فُتحت أمام الجمهور قبل وقت كاف من انطلاق المباراة، داعية الجماهير إلى الحضور المبكر والتعاون مع رجال الأمن العام والمنظمين، والالتزام بالمناطق المخصصة للجمهور والعائلات والإعلاميين وذوي الإعاقة.

وشددت على ضرورة المحافظة على المداخل والمخارج والممرات مفتوحة، وعدم التجمهر في المناطق غير المخصصة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمواقع، مبينة أنه سيتم تنظيم حركة الدخول وفقا للخطة المعتمدة وتوجيه الجمهور إلى مناطق المشاهدة المساندة عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المنظمة.

كما دعت الجماهير إلى عدم إدخال أي مواد قد تؤثر على سلامة الحضور أو المواقع المستضيفة، حفاظا على سلامة الجمهور وطبيعة المواقع التاريخية والمحافظة على نظافتها.