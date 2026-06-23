النرويج تهزم السنغال وتتأهل إلى دور الـ32

خبرني - حسم المنتخب النرويجي تأهله إلى دور الـ32 بعد أن تغلب على نظيره المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة ضمن كأس العالم FIFA 2026™.

أقيمت المباراة في استاد نيوجيرسي وتمكن ماركوس بيديرسن من افتتاح التسجيل للنرويج في الدقيقة 43 ثم أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 53 قلص إسماعيلا سار الفارق بتسجيله الهدف الأول للمنتخب السنغالي.

وعاد هالاند مجدداً وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 58.

واختتم سار أهداف المباراة بعد أن سجل الهدف الثاني له وللمنتخب السنغالي إلا أنه لم يكن كافياً فانتهت المباراة بفوز النرويج (3-2).

وأصبح رصيد هالاند 4 أهداف الآن بعد هدفيه في شباك العراق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده حالياً إلى ستة نقاط في المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب الفرنسي المتصدر بينما ظل المنتخب السنغالي بدون أي رصيد من النقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام العراق.