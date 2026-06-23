«إسمك بالعلالي» .. دويتو لمنتصر حبيب وينال المصري يهتف باسم النشامى

خبرني - في توقيتٍ يترقب فيه الأردنيون كل ما يدعم مسيرة منتخب النشامى، جاءت أغنية “إسمك بالعلالي” لتشعل الحماس وتلهب مشاعر الجماهير، محققةً تفاعلاً واسعاً منذ لحظة إطلاقها، ومتحولةً إلى واحدة من أبرز الأغاني الوطنية الداعمة للمنتخب.

العمل الذي جمع للمرة الأولى الفنانين منتصر حبيب وينال المصري، حمل رسالة فخر واعتزاز بالنشامى، وجاء محملاً بكلمات حماسية وألحان نابضة بروح التشجيع والانتماء، ما جعله يحصد إشادات واسعة من الجمهور الذي تداول الأغنية بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتكتسب الأغنية خصوصية إضافية كونها أول عمل فني يجمع الأخوين منتصر حبيب وينال المصري، رغم أن كلاً منهما اختار اسماً فنياً مختلفاً طوال مسيرته الفنية، ليأتي هذا اللقاء في عمل وطني يحمل بصمة عائلية وفنية مميزة.

الأغنية من كلمات وألحان الفنان ينال المصري، الذي تولّى أيضاً تنفيذ التوزيع الموسيقي بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما أضاف الموزع الموسيقي أحمد الكردي لمساته الفنية التي عززت من قوة العمل وحضوره الجماهيري، بينما جرى تسجيل الأغنية في استوديو الفنان حاتم عيسى.

ومع تصاعد حمى التشجيع والدعم للنشامى، تؤكد ردود الفعل الجماهيرية أن “إسمك بالعلالي” لم تكن مجرد أغنية، بل هتافاً وطنياً نابضاً بالمحبة والولاء، ورسالة دعم صادقة لمنتخب يحمل أحلام الأردنيين وطموحاتهم.