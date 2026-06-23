تشكيلة النشامى لمواجهة الجزائر

خبرني - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيلتي المنتخب الوطني الأردني ونظيره الجزائري للمواجهة المرتقبة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.
وجاءت تشكيلة النشامى على النحو التالي:
يزيد أبو ليلى.
عبد الله نصيب، حسام أبو الذهب، يزن العرب.
إحسان حداد، نور الروابدة، مهند أبو طه، نزار الرشدان.
علي علوان، موسى التعمري، محمود مرضي.
تشكيلة الجزائر:
لوكا زيدان.
عيسى ماندي، ريان آيت نوري، رفيق بلغالي، رامي بن سبعيني.
رامز زروقي، فارس شايبي، هشام بوداوي، إبراهيم مازا.
رياض محرز، أمين غويري.