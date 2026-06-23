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تشكيلة النشامى لمواجهة الجزائر

  • 23 حزيران 2026
  • 04:53
تشكيلة النشامى لمواجهة الجزائر

خبرني  - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيلتي المنتخب الوطني الأردني ونظيره الجزائري للمواجهة المرتقبة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.

وجاءت تشكيلة النشامى على النحو التالي:

يزيد أبو ليلى.

عبد الله نصيب، حسام أبو الذهب، يزن العرب.

إحسان حداد، نور الروابدة، مهند أبو طه، نزار الرشدان.

علي علوان، موسى التعمري، محمود مرضي.

 

تشكيلة الجزائر:

لوكا زيدان.

عيسى ماندي، ريان آيت نوري، رفيق بلغالي، رامي بن سبعيني.

رامز زروقي، فارس شايبي، هشام بوداوي، إبراهيم مازا.

رياض محرز، أمين غويري.

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