لغة وزير الداخلية ووزير البيئة وإشكالية هيبة الدولة في الخطاب الرسمي

لغة المسؤول جزء من صورته العامة تكشف وعيه بطبيعة موقعه وقدرته على إدارة المواقف وتُظهر صورة المؤسسة التي يمثلها وتكمن قيمة الكلمة الرسمية في قدرتها على نقل الموقف بدقة مع الحفاظ على هيبة المسؤولية

تتجدد الملاحظات حول لغة المسؤولين في الخطاب العام كلما صدرت عبارات مثيرة للنقاش كما في بعض التصريحات المرتبطة بالشأن البيئي أو ما أعقب وصف وزير الداخلية مازن الفراية واقع جسر الملك حسين بأنه زبالة ويمكن فهم هذا التعبير في سياق الإشارة إلى مستوى من الاستياء من واقع يحتاج إلى معالجة غير أن صدور مثل هذا الخطاب عن موقع رسمي يظل قابلاً للقراءة الدقيقة لما يحمله من دلالات تتجاوز لحظة التصريح إلى أثره في صورة الدولة وخطابها العام

المسؤول الواثق يواجه الخلل بشجاعة ويوازن في خطابه بين دقة الوصف ووضوح الحل ويصوغ الصراحة بلغة رصينة ويوجه النقد نحو الإصلاح مع الحفاظ على توازن الخطاب وهيبة الموقع الرسمي

لغة المسؤول تكشف أسلوبه في إدارة الشأن العام وتبرز وضوح رؤيته في صياغة خطاب يجمع بين الحزم والاحترام مدركاً أن الكلمة الرسمية جزء من الفعل العام وأن أثرها يمتد إلى ما بعد لحظة التصريح ليؤثر في الوعي العام وصورة المؤسسات

ويُعد جسر الملك حسين بما يحمله من بعد وطني وإنساني نموذجاً لمرافق تحتاج إلى تطوير مستمر في بنيتها وخدماتها كما تحتاج إلى خطاب إداري يعكس حجم المسؤولية المرتبطة بها فمعالجة الخلل تبدأ بالاعتراف به لكنها تكتمل بلغة رسمية قادرة على تحويل الملاحظات إلى سياسات وإجراءات عملية

يرتكز تقييم أداء المسؤول في الدولة الحديثة على الإنجاز كما يشمل طريقة التعبير عن الرؤية وصياغة الموقف وتصبح اللغة المسؤولة جزءاً من شخصية المسؤول العامة وعنواناً للثقة والقدرة على القيادة ومرآة لحضوره في الشأن العام

وتغدو اللغة المسؤولة مؤشراً دقيقاً على مستوى حضوره العام ومقياساً لقدرته على الموازنة بين وضوح الموقف ومتطلبات الخطاب الرسمي بما يرسّخ صورة الدولة وهيبتها في الوعي العام