في مباراة توقفت لأكثر من ساعة وربع.. فرنسا تقسو على العراق - فيديو

خبرني - حقق المنتخب الفرنسي فوزًا بثلاثية نظيفة على نظيره العراقي، ليحسم "الديوك" تأهلهم إلى دور الـ32 من المونديال.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة وربع بسبب عاصفة رعدية في محيط ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بولاية فيلادلفيا، إذ تمنع القوانين الأمريكية إقامة المباريات في مثل هذه الأجواء.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لفرنسا في الدقيقة 14 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الديوك" بهدف دون رد.

وبعد ساعة وربع من التوقف، استؤنف اللقاء، وعاد مبابي ليسجل الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 54، بعدما قطع عثمان ديمبيلي الكرة مستغلًا خطأ من حارس المرمى ومدافعي العراق، قبل أن يمررها إلى مبابي الذي أسكنها الشباك.

وأضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 65.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد المنتخب العراقي خاليًا من النقاط، بانتظار نتيجة مباراة النرويج والسنغال.