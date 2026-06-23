الكولاجين البحري.. هل هو الحل الطبيعي لمقاومة التجاعيد؟

خبرني - يعد الكولاجين من أهم البروتينات في جسم الإنسان، إذ يشكل نحو 30% من إجمالي البروتينات، ويدخل في تكوين الجلد والعظام والغضاريف والأربطة والعضلات، ما يجعله بمثابة الهيكل الداخلي الذي يمنح البشرة التماسك والمرونة ويساعد الأنسجة على التجدد.

لكن مع التقدم في العمر تبدأ مستويات الكولاجين الطبيعية في الانخفاض تدريجيا، فتظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة وتفقد البشرة جزءا من حيويتها.

وقد ازداد الاهتمام بالكولاجين البحري في السنوات الأخيرة بوصفه أحد أبرز المكملات المرتبطة بصحة الجلد ومقاومة علامات الشيخوخة، خاصة مع تزايد الأبحاث التي تشير إلى زيادة فعاليته عن أنواع أخرى مثل الكولاجين البقري. وتوضح أخصائية التغذية المسجلة إيرين أوغدن لمجلة "فوج" أن تفضيل الكولاجين البحري يعود إلى صغر حجم جزيئات الببتيد فيه، ما يساعد على امتصاصه بكفاءة أكبر، مع التأكيد على أن الجسم يستطيع أيضا امتصاص الكولاجين البقري بشكل جيد بعد تحلله.

ما هو الكولاجين البحري؟

يستخرج الكولاجين البحري من مصادر بحرية مثل جلد الأسماك وعظامها وقشورها، ويعرف بغناه بالنوع الأول من الكولاجين، وهو الأكثر وفرة في جسم الإنسان والمسؤول بدرجة كبيرة عن مرونة الجلد وقوته والحفاظ على مظهره المشدود. ويختلف هذا النوع عن الكولاجين البقري في صغر حجم جزيئاته، ما يساعد الجسم على امتصاصه والاستفادة منه بكفاءة أكبر.

وهو أيضا ما ساهم في انتشاره الواسع داخل منتجات العناية بالبشرة والمكملات الغذائية المرتبطة بمقاومة علامات التقدم في العمر.

ولا تقتصر مميزات الكولاجين البحري على الجوانب الجمالية فحسب، بل تمتد أيضا إلى أبعاد صحية وبيئية، إذ لا ترتبط مصادره البحرية بالمخاوف نفسها المتعلقة ببعض الأمراض المعدية التي ترتبط بمشتقات الأبقار. كما أن الاعتماد على مخلفات الأسماك والكائنات البحرية في استخلاصه يجعل إنتاجه أكثر استدامة، ويسهم في تقليل الأثر البيئي بشكل ملحوظ.

لماذا ينخفض الكولاجين مع العمر؟

يعمل الكولاجين كهيكل داعم للبشرة، إذ يمنحها التماسك والمرونة والنعومة ويساعد في الحفاظ على مظهرها المشدود والحيوي. لكن مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم تدريجيا في فقدان الكولاجين الطبيعي بمعدل يقارب 1% سنويا منذ منتصف العشرينيات، وهو ما يؤدي بمرور الوقت إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وزيادة ترهل الجلد والجفاف وفقدان النضارة.

ولا يرتبط هذا التراجع بالعمر فقط، إذ توجد عوامل يومية عديدة تسرع من تكسير الكولاجين داخل الجسم، أبرزها التعرض المفرط لأشعة الشمس والتدخين والتلوث البيئي إلى جانب التوتر المزمن وقلة النوم والأنظمة الغذائية الفقيرة بالعناصر الأساسية. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى جعل الحفاظ على الكولاجين أو تعويضه هدفا أساسيا لدى كثيرين ممن يسعون لبشرة أكثر نضارة وشبابا.

كيف يمكن أن يفيد الكولاجين البحري؟

تُعد فوائد الكولاجين البحري على صحة البشرة من أكثر الجوانب التي حظيت باهتمام واسع في الأبحاث العلمية خلال السنوات الأخيرة. ففي دراسة كندية، نُشرت عام 2020 في مجلة طب الجلد التجميلي، أظهر المشاركون الذين تناولوا الكولاجين البحري يوميا لمدة 12 أسبوعا تحسنا ملحوظا في مرونة البشرة وانخفاضا في ظهور التجاعيد مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

كما تشير النتائج إلى أن ببتيدات الكولاجين تساعد على زيادة قدرة الجلد على الاحتفاظ بالماء، ما يسهم في تعزيز الترطيب وتحسين المرونة. وبالإضافة إلى ذلك، يرتبط الكولاجين بدعم البنية الداخلية للجلد، ما قد يسهم في تقليل مظهر الخطوط الدقيقة وتحسين مرونة البشرة تدريجيا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من علامات تقدم العمر المبكرة.

ولا تقتصر فوائد الكولاجين على البشرة فقط، إذ يرتبط أيضا بدعم صحة المفاصل والأنسجة الضامة من خلال تقوية الأربطة وتحسين الحركة، إلى جانب دوره في تعزيز التئام الجروح وتجدد الأنسجة. كما يحتوي على أحماض أمينية مهمة مثل الغلايسين والبرولين، وهما عنصران أساسيان يساعدان الجسم على إنتاج الكولاجين الطبيعي.

هل تؤكد الدراسات فعاليته؟

رغم الانتشار الواسع للكولاجين البحري في عالم العناية بالبشرة، فإن الجدل العلمي حول مدى فعاليته الحقيقية لا يزال قائما، خاصة فيما يتعلق بقدرته على دعم إنتاج الكولاجين داخل الجلد بشكل مباشر.

فمن جهة، تشير بعض الدراسات إلى نتائج واعدة، حيث لاحظ المشاركون تحسنا في ترطيب البشرة ومرونتها بعد الاستخدام المنتظم لمكملات الكولاجين لعدة أسابيع، كما يرى بعض الباحثين أن الكولاجين البحري يتميز بسهولة امتصاصه مقارنة ببعض الأنواع الأخرى، وهو ما قد يفسر تفضيله في بعض المنتجات.

ومن جهة أخرى، يؤكد باحثون أن الجسم لا يمتص الكولاجين بصورته الكاملة، بل يقوم بتكسيره إلى أحماض أمينية يعيد استخدامها وفق احتياجاته المختلفة، مما يعني أن تأثيره على البشرة قد يختلف من شخص لآخر. وتشير منشورات هارفارد الطبية إلى أنه لا توجد أدلة بشرية حاسمة حتى الآن تثبت وصول الكولاجين المتناول عبر الفم مباشرة إلى الجلد أو الشعر أو الأظافر.

كما أوضحت مراجعة علمية في مجلة "نيوترنتس" أن العديد من الدراسات تشير إلى فوائد متعددة للبشرة، لكنها أشارت إلى أن جزءا كبيرا منها ممول من شركات المكملات الغذائية، ما يعزز الحاجة إلى مزيد من الأبحاث المستقلة واسعة النطاق لتأكيد النتائج بشكل أدق.

كيف تحقق أفضل استفادة؟

للحصول على أفضل النتائج من الكولاجين البحري، يُنصح عادة بتناول جرعات يومية تتراوح بين 5 و15 غراما، ويفضل دمجه مع عناصر غذائية أخرى مثل فيتامين "سي" الذي يلعب دورا مهما في مساعدة الجسم على تصنيع الكولاجين بشكل طبيعي.

كما أن عامل الاستمرارية يعد عنصرا أساسيا في نجاح هذا النوع من المكملات، حيث إن النتائج لا تظهر بشكل فوري، بل قد تحتاج إلى عدة أسابيع أو حتى بضعة أشهر من الاستخدام المنتظم قبل أن تصبح ملحوظة بوضوح على البشرة.

ورغم فوائد الكولاجين البحري، هناك بعض النقاط التي تستحق الانتباه قبل البدء في استخدامه، فهو غير مناسب للنباتيين أو لمن يعانون من حساسية تجاه الأسماك والمأكولات البحرية، نظرا لمصدره الحيواني البحري. كذلك يجب الحرص على اختيار منتجات ذات جودة عالية وموثوقة المصدر لتجنب التعرض لملوثات محتملة مثل المعادن الثقيلة التي قد تكون موجودة في بعض المنتجات الرديئة.

رغم فوائده الكثيرة يبقى الكولاجين البحري عنصرا مساعدا ضمن منظومة متكاملة للعناية بالبشرة وليس حلا سحريا مستقلا؛ فالحفاظ على صحة الجلد ونضارته يعتمد أيضا على اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنوم الكافي والحماية من أضرار أشعة الشمس. كما يفضل استشارة مختص في التغذية أو الأمراض الجلدية قبل استخدامه أو تحديد الجرعات المناسبة خاصة مع اختلاف احتياجات كل شخص عن الآخر.