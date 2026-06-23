تهنئة بمناسبة تخرج الدكتور منور الحديد

خبرني - بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، يتقدم السيد عبد الرحمن المشاقبه بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى النسيب الغالي الدكتور منور الحديد Menwer Alhaded وعمتي الغالية Zain Alhadid بمناسبة إكمال نجلها الغالي الدكتور منور الحديد متطلبات التخرج من كلية الطب البشري بتقدير جيد جداً من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

إن هذا الإنجاز المبارك ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، وتتويج لمسيرة علمية مميزة تستحق كل التقدير والإشادة. فالتخرج ليس مجرد شهادة تُنال، بل هو بداية مرحلة جديدة مليئة بالعطاء والنجاح وخدمة الوطن والإنسانية.

أسأل الله العلي القدير أن يبارك له هذا النجاح، وأن يوفقه في مسيرته المهنية والعلمية، وأن يجعل مستقبله حافلاً بالإنجازات والتميز، وأن يحقق له كل ما يصبو إليه من طموحات وأحلام.

ألف ألف مبارك، ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله وعقبال الاختصاص يارب .