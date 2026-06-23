ارتفاع إشغال السيارات السياحية في الأردن .. وشكاوى من سيارات (النمرة البيضاء)

خبرني - ارتفعت نسب تأجير السيارات السياحية في السوق المحلية إلى 60 % مقارنة بنسب ناهزت %30 خلال فترة الشتاء، بحسب عاملين في القطاع.

وأكد هؤلاء أن ارتفاع نسب الإشغال كان مدعومًا بقدوم المغتربين والزوار العرب إلى الأردن، بحسب الغد.

واشتكى عاملون من استمرار دخلاء القطاع من أصحاب السيارات الخصوصية "النمرة البيضاء" في تأجير مركباتهم الشخصية بطريقة غير قانونية، مما يحد من الإقبال على السيارات السياحية المرخصة ذات النمرة الخضراء.

وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة: "تتراوح نسب تأجير السيارات السياحية بين 50 % و60 % جراء بدء قدوم المغتربين والزوار العرب بأعداد مقبولة إلى الأردن".

وأكد عكوبة أن تأجير السيارات الخصوصية "النمرة البيضاء" ما زال يربك القطاع ويضر بالمكاتب المرخصة التي تتحمل تكاليف مرتفعة.

وطالب عكوبة الجهات المعنية كافة بالعمل على إنهاء هذا الملف، ليتمكن القطاع المرخص من العمل ضمن منافسة قانونية واضحة.

كما طالب مختلف زوار المملكة بعدم التعامل مع المكاتب غير المرخصة، إضافة إلى الصفحات الوهمية المنتشرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يقعوا ضحية عمليات خداع واحتيال.

وأكد عكوبة أن النقابة تستقبل الشكاوى من أي مواطن أو زائر، وتتابع تفاصيلها مع مختلف الجهات المعنية.

وقال مدير أحد مكاتب تأجير السيارات السياحية في عمان، محمد أنور: "تجاوزت نسبة إشغال السيارات السياحية %50 منذ منتصف الشهر الحالي، تزامنًا مع بدء العطلة الصيفية في المدارس".

وأكد أنور أن التوقعات تشير إلى ارتفاع النسبة إلى أكثر من 65 % خلال الفترة المقبلة، مع قدوم أعداد أكبر من المغتربين والزوار العرب.

واشتكى من استمرار مزاحمة "النمرة البيضاء" لمكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة، التي تلتزم بدفع جميع التكاليف والرسوم والرواتب وغيرها من المصاريف التي أثقلت كاهل القطاع، في ظل الأزمة التي عاشها القطاع السياحي بشكل عام.

واتفق مدير مكتب تأجير السيارات السياحية في العاصمة، أحمد خالد الأحمدي، مع سابقيه حول تراوح نسب الإشغال بين 50 % و60 %.

كما اتفق الأحمدي مع سابقيه حول الضرر الذي لحق، وما زال يلحق، بالقطاع من أصحاب "النمر البيضاء"، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حل لإيقاف هذه الفئة المخالفة.

ويُذكر أن قطاع تأجير السيارات السياحية يضم حاليًا ما بين 10 و11 ألف سيارة، منها نحو 220 سيارة كهربائية، وأكثر من 4 آلاف سيارة هجينة (هايبرد).

ويُقدَّر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية المسجلة في النقابة بنحو 230 مكتبا سياحيا حتى نهاية العام الماضي، منتشرة في مختلف محافظات المملكة.