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تشكيل منتخب العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026

  • 22 حزيران 2026
  • 23:38
تشكيل منتخب العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026

خبرني - يستعد منتخب العراق لخوض مواجهة صعبة أمام فرنسا، في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الفرنسي، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، وذلك على ملعب فيلادلفيا بالولايات المتحدة. 

ويسعى "أسود الرافدين" لتعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام النرويج بنتيجة 1-4، بينما يبحث المنتخب الفرنسي عن حسم التأهل المبكر إلى دور الـ32 بعد فوزه على السنغال 3-1. 

وبناء عليه، يعتمد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، على القوام الأساسي للفريق في المباراة المصيرية ضد فرنسا، مع بعض التغييرات مثل أحمد باسل بدلا من جلال حسن في حراسة المرمى.

تشكيل منتخب العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026
حراسة المرمى: أحمد باسل.
خط الدفاع: حسين علي - زيد تحسين - أكام هاشم - ميرخاس دوسكي.
خط الوسط: إبراهيم بايش - أمير العماري - زيدان إقبال - زيد إسماعيل.
خط الهجوم: أيمن حسين - أحمد قاسم.

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