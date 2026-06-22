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قبل مباراة الأردن والجزائر.. تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم

  • 22 حزيران 2026
  • 23:25
قبل مباراة الأردن والجزائر تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم

خبرني - تفتح بطولة كأس العالم لعام 2026 بابا جديدا للقاءات بين المنتخبات العربية، وهذه المرة ستكون المواجهة بين الأردن والجزائر.

وتتميز بطولة كأس العالم 2026 بحضور عربي غير مسبوق يضم 8 منتخبات، وهي مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر من أفريقيا، بالإضافة إلى السعودية، وقطر، والعراق، والأردن من القارة الآسيوية.

وأوقعت القرعة منتخبي الجزائر والأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب كل من الأرجنتين والنمسا، لتشكل هذه المباراة أول مواجهة عربية مؤكدة ضمن منافسات هذه النسخة.

أول مواجهات عربية خالصة في كأس العالم كانت بين السعودية والمغرب في دور المجموعات بنسخة 1994، وانتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 2-1.

وفي مونديال 2006 التقى منتخبا السعودية وتونس في دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

وكان المنتخب السعودي طرفا أيضا في المواجهة العربية الثالثة بالمونديال، عندما فاز على مصر في دور المجموعات بنسخة 2018.

وفي المواجهة المرتقبة يسعى كل من الجزائر والأردن لتجاوز السقوط في الجولة الأولى، التي شهدت خسارة "محاربي الصحراء" أمام الأرجنتين 0-3، وفوز النمسا على "النشامى" بنتيجة 3-1.

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