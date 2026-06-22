وفد من الخدمات الطبية يزور بعثة الأمم المتحدة في الكونغو للاطلاع على إجراءات مكافحة فيروس الإيبولا

خبرني - زار وفد من دائرة الطب الوقائي وإدارة الأوبئة في الخدمات الطبية الملكية الأردنية، برئاسة رئيس دائرة الطب الوقائي وإدارة الاوبئة العقيد الطبيب زياد البطاينة، الاثنين، قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) بمنطقة بيني، للاطلاع على الإجراءات والبروتوكولات المتبعة في التعامل مع الأمراض الوبائية، وعلى رأسها فيروس الإيبولا.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المطبقة في وحدة الطائرات العمودية التابعة للبعثة، مشيداً بمستوى الجاهزية والاحترازات المتخذة للحفاظ على سلامة العاملين والحد من مخاطر انتقال الأمراض المعدية.

كما والتقى الوفد كبير الأطباء العسكريين في جمهورية الكونغو الديمقراطية العقيد الطبيب جوزيف غواندي، حيث جرى بحث آخر المستجدات المتعلقة بفيروس الإيبولا، ومناقشة البروتوكولات الصحية المعتمدة للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها وآليات الاستجابة السريعة للتعامل مع الإصابات المحتملة.

وأكد الجانبان أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، وتعزيز التوعية الصحية والتدريب المستمر للكوادر الطبية والعاملين في الميدان، لا سيما في المناطق التي شهدت انتشاراً سابقاً للفيروس.

وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس دائرة الطب الوقائي وإدارة الاوبئة بالمستوى المتميز من الجاهزية الصحية والوقائية، مثمناً التزام العاملين بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة والحد من مخاطر انتشار الأمراض المعدية.