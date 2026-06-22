خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان "النزاهة النووية".

وكتب ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشال": "الجميع يدركون تماماً أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النووية لفترة طويلة في المستقبل".

من جانبها كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن أن طهران لم تدخل في أي مفاوضات بشأن الملف النووي خلال محادثات سويسرا، ولم تقبل أي التزامات أو شروط جديدة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفادت الخارجية الإيرانية بأن أي قرار بهذا الشأن سيخضع لموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب الوكالة الإيرانية. الاثنين 22 يونيو 2026.

في سياق متصل بالمفاوضات، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تحقيق تقدم ملحوظ في مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب انتهاء الجولة الأولى التي استضافتها سويسرا، ضمن جهود دولية لخفض التوتر بين الجانبين.

فيما حذّرت "تسنيم" من احتمال عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى داخل إيران، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض ما وصفته بالغموض النووي الذي تعتمد عليه طهران كأحد عناصر قوتها في مواجهة الولايات المتحدة.