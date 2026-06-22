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ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا بثنائية في كأس العالم 2026

  • 22 حزيران 2026
  • 22:02
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا بثنائية في كأس العالم 2026

خبرني - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى فوز مستحق على النمسا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، على ملعب إيه تي آند تي في ولاية تكساس الأميركية.

وبدأت المباراة بإثارة مبكرة بعدما أهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، إلا أنه عوض ذلك بتسجيل هدف التقدم للأرجنتين في الدقيقة 38 إثر هجمة مرتدة منظمة قادها فاكوندو ميدينا.

وفي الشوط الثاني، فرض منتخب الأرجنتين أفضليته على مجريات اللعب، فيما اكتفى المنتخب النمساوي بمحاولات محدودة لم تنجح في تهديد المرمى الأرجنتيني بشكل فعّال.

وفي الوقت بدل الضائع، عاد ميسي ليضع بصمته مجدداً بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (90+4)، مؤكداً انتصار "التانغو" وحصد ثلاث نقاط ثمينة عززت صدارته للمجموعة العاشرة واقترابه من التأهل إلى الدور المقبل.

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