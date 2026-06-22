ماذا قال فيصل العيسى عن خسارة المنتخب السعودي أمام إسبانيا؟

خبرني - تفاعل واسع رافق تصريحات الفنان السعودي فيصل العيسى عقب خسارة المنتخب السعودي أمام إسبانيا برباعية نظيفة في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، وسط نقاشات جماهيرية بشأن مستوى الأداء وحظوظ التأهل.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً عقب خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، بعدما نشر الفنان السعودي فيصل العيسى، بطل مسلسل "شباب البومب"، رسالة مصورة عبّر خلالها عن استيائه من المستوى الذي ظهر به "الأخضر" خلال اللقاء.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، وجّه فيصل العيسى رسالة إلى جماهير المنتخب السعودي، قائلاً: "هاردلك لجماهير المنتخب السعودي ومحبينه، مباراة بصراحة تضيق الصدر".

وأوضح العيسى أنه لا يعترض على الخسارة في حد ذاتها، لكنه كان ينتظر ظهور رد فعل مختلف من اللاعبين داخل أرضية الملعب، معتبراً أن الأداء افتقد الحماس والجدية المطلوبة في مواجهة بهذا الحجم.

وتحدث الفنان السعودي عن مجريات المباراة، مشيراً إلى أن الأهداف التي دخلت مرمى المنتخب جاءت بصورة وصفها بأنها "بدائية ولا يجب أن تحدث"، لافتاً إلى وجود أخطاء واضحة على المستوى الدفاعي، إلى جانب غياب الاستقرار والثقة خلال فترات عديدة من اللقاء.

كما عبّر عن استغرابه من الصورة التي ظهر بها المنتخب السعودي، موضحاً أن جماهير كرة القدم تابعت البطولة بحماس كبير، في وقت نجحت فيه منتخبات أقل شهرة في تقديم مستويات قوية ومنافسة أمام منتخبات مصنفة بين الأفضل عالمياً، مستشهداً بعدد من المواجهات التي شهدتها البطولة.

وأشار العيسى إلى أن وجود مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي كان يفترض أن ينعكس بصورة إيجابية على أداء المنتخب الوطني، إلا أن النتيجة والمستوى لم يكونا على قدر التطلعات، بحسب وصفه.



تفاعل جماهيري بعد تصريحاته

واختتم فيصل العيسى رسالته بالتأكيد على شعوره بخيبة الأمل من النتيجة والأداء، قائلاً: "هاردلك لجماهير المنتخب السعودي ومحبينه، أما اللاعبين للأسف خيبتوا آمالنا".

وأحدثت تصريحاته تفاعلاً كبيراً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اتفق مع تقييمه للمباراة، ومن رأى أن المنتخب يحتاج إلى المساندة خلال المرحلة المقبلة من البطولة.

رباعية إسبانية تعقد موقف الأخضر

وكان المنتخب الإسباني قد حقق فوزاً كبيراً على المنتخب السعودي بنتيجة 4-0، بعدما افتتح النجم الشاب لامين يامال التسجيل في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف ميكيل أويارزابال هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، قبل أن يسجل المدافع السعودي حسان التمبكتي هدفاً بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة، تصدرت إسبانيا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، فيما تتواصل المنافسة على بطاقة التأهل بين بقية المنتخبات.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة إسبانيا المقبلة أمام أوروغواي، والتي ستلعب دوراً مهماً في تحديد صدارة المجموعة، بينما يتمسك المنتخب السعودي بفرصه في المنافسة عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في لقاء مصيري لا يحتمل فقدان النقاط.