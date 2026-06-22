بنظرة ازدراء.. عوار بطل مشادة كلامية بسبب الانتقادات الجزائرية

خبرني - انضم حسام عوار إلى ركب المُستغربين من حجم الانتقادات التي يتعرض لها لاعبو منتخب الجزائر، منذ الخسارة أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026.

واتفق الجمهور الجزائري، لأول مرة، مع وسائل إعلامه ومحلليها، على أن المستوى الذي قدم «محاربو الصحراء» في أول جولة من نهائيات كأس العالم 2026، كان مُخيبا على طول الخط.

حسام عوار على غرار بقية نجوم منتخب الجزائر، ظهر مستاء كثيرا عندما سُئل إن كان هو وزملاؤه واعين بدرجة الغضب التي تنتاب المشجعين، منذ السقوط بثلاثية دون رد أمام الأرجنتين، والتي كانت مرفوقة بـ«تصرفات مُثيرة للغضب» وفقا للدولي السابق، عنتر يحيى.

صانع لعب اتحاد جدة السعودي دخل في مشادة كلامية مع أحد الصحفيين الجزائريين بمناسبة تصريحاته قبل آخر تدريب لمنتخب الجزائر قبل مواجهة الأردن.

عوار رفض تضخيم الخسارة أمام الأرجنتين، رغم أن السؤال كانت متعلقا بطريقة اللعب لا بالنتيجة في حد ذاتها، قائلا: "عندما نخسر أي مُباراة جميعنا نكون غاضبين، نحن لا نفكر فيما حدث سابقا، نعود لمباراة الأرجنتين لدراسة ما يجب مراجعته فقط".

ودخل في مواجهة مباشرة مع أحد الحضور، عندما أصر الأخير على أن غضب الجزائريين مرتبط بالأداء وليس بالنتيجة.



ورد عوار على ذلك بنظرة ازدراء، قائلا: "دعني أكمل، دعني أكمل، قلت بأننا غير راضين عن مستوانا، نريد الفوز".

ويخوض منتخب الجزائر صباح الثلاثاء صانية مبارياته في كأس العالم 2026 أمام شقيقه الأردني، بحثا عن أول فوز في البطولة الحالية.