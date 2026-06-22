الأردنية للطيران تؤكد دعمها للنشامى في كأس العالم - فيديو وصور

خبرني - أكدت شركة الأردنية للطيران دعمها الكامل للمنتخب الأردني لكرة القدم “النشامى” خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم، معربةً عن فخرها بالنشامى بتمثيل الأردن على الساحة العالمية.

وقالت الشركة: “وين ما يكون الأردن… إحنا معه”، مشيرةً إلى اعتزازها بدعم النشامى وتطلعها لرؤيتهم يرفعون اسم الأردن عالياً في سماء العالم.

وأضافت الشركة أنها تقف إلى جانب المنتخب الوطني وجماهيره، مؤكدةً أن مشاركة النشامى في المونديال تمثل إنجازاً وطنياً يدعو للفخر، ويجسد طموحات الأردنيين في المحافل الدولية.

واختتمت الأردنية للطيران رسالتها بالتأكيد على وقوفها خلف المنتخب الأردني، قائلةً: “كلنا معكم يا نشامى”، في تعبير عن الدعم والمساندة للمنتخب الوطني خلال مشواره في كأس العالم.

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