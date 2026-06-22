أسعار النفط اليوم.. «برنت» يهبط 4% وسط تقدم محادثات أمريكا وإيران

خبرني - تراجعت أسعار النفط 4% الاثنين بعد أن قال جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه جرى إحراز تقدم في المحادثات

وانخفض خام برنت 3.18 دولار، أو 3.95% إلى 77.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1544 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت إلى 82.30 دولار في بداية التداول بسبب تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز مجدداً.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار إلى 74.45 دولار للبرميل قبل انتهاء التداول على العقد في وقت لاحق من الإثنين. وتراجع عقد شهر أغسطس/آب الأكثر تداولا 2.49 دولار بما يعادل 3.28% إلى 73.36 دولار للبرميل.

وقال وسطاء إن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وإيران اختتموا الإثنين الجولة الأولى من المفاوضات التي تستضيفها سويسرا. وكانت المفاوضات قد انطلقت الأحد بموجب مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي، وتنص على تمديد وقف إطلاق النار الهش، الساري منذ أبريل/نيسان، لمدة 60 يوماً إضافية على الأقل.

وأذنت الولايات المتحدة ببيع النفط الإيراني الإثنين. ويسمح الترخيص العام، الذي أعلنته وزارة الخزانة، ببيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس/آب.

وقال المحلل لدى (بنك يو.بي.إس)، جيوفاني ستونوفو، إن إيران استأنفت صادراتها النفطية بعد أن كانت قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الحصار البحري الأمريكي، مضيفاً أن "ضخ هذه البراميل في السوق يمثل إمدادات إضافية".

وأظهرت بيانات تتبع سفن أن ناقلتي نفط خام تحملان نحو مليوني برميل من الخام عبرتا مضيق هرمز الإثنين، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة بعد أن شهدت تراجعاً الأحد بسبب مخاوف تتعلق بالمرور من خلال الممر المائي.

وتوقعت (إيه.إن.زد) استعادة نحو مليوني إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال الأسابيع الأربعة الأولى.

وأضافت أن تعافي الإمدادات سيظل صعباً، إذ يبقى استئناف ما بين مليونين و3.5 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2026 رهنا باستقرار الأوضاع، بينما قد تفقد الأسواق كمية تتراوح بين مليون ومليوني برميل يومياً بشكل دائم أو شبه دائم.