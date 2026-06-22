زوجة ويجز تنفجر غضبا وتلجأ للقانون

خبرني - أعلنت نور العزاوي، زوجة مغني الرابر ويجز، رفضها للتعليقات المسيئة التي تعرضت لها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز.

وأوضحت نور العزاوي، عبر منشور لها في خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام"، أنها لم تبحث عن الظهور الإعلامي أو الشهرة، وأن ارتباطها بويجز جعلها تحت دائرة الاهتمام بشكل لم يكن ضمن خططها.

وقالت إن دخول حياتها الخاصة إلى دائرة النقاش عبر مواقع التواصل صاحبه عدد من التعليقات والرسائل التي وصفتها بالمسيئة، مشيرة إلى أنها كانت تفضل عدم الحديث عن الأمور السلبية التي تواجهها، لكنها قررت الرد بعد استمرار التجاوزات.

وأضافت زوجة ويجز أنها فوجئت بتدخل بعض الأشخاص في تفاصيل حياتها الشخصية، معتبرة أن من حق أي شخص الحفاظ على خصوصيته بعيدًا عن الانتقادات أو الإساءة.

وانتقدت نور العزاوي ما وصفته بتجاوز حدود النقد الطبيعي، موضحة أن بعض التعليقات صدرت من أشخاص يعملون في مجالات تتطلب قدرًا من المسؤولية، وهو ما جعل الأمر أكثر استغرابًا بالنسبة لها.

وأكدت أنها لن تتجاهل أي إساءة تتعرض لها مستقبلًا، وأنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يوجه لها أو لعائلتها رسائل تحمل إساءة أو تجاوزًا.

وتعرف نور العزاوي بنشاطها في مجال التصوير الفوتوغرافي وتنسيق الأزياء، كما ارتبط اسمها بالإطلالات الفنية التي يظهر بها ويجز في أعماله وحفلاته، حيث تساهم في اختيار التفاصيل البصرية الخاصة بمظهره الفني.