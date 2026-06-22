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يورغن كلوب يبعث رسالة مؤثرة إلى صلاح بعد تألقه أمام نيوزيلندا

  • 22 حزيران 2026
  • 21:17
يورغن كلوب يبعث رسالة مؤثرة إلى صلاح بعد تألقه أمام نيوزيلندا

خبرني - وجه المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول رسالة حارة ومؤثرة إلى نجم المنتخب المصري محمد صلاح،بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في مباراة مصر أمام نيوزيلندا.

ونشر كلوب الرسالة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرا عن فرحته الكبيرة بتألق صلاح الذي ساهم بشكل مباشر في فوز مصر على نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026، حيث سجل هدفا وصنع آخر في المباراة التي انتهت بثلاثية مقابل هدف.

وقال كلوب في رسالته: "مو!عزيزي، يا رجل! تهانينا الحارة! مشاهدتك وأنت تحتفل على المسرح العالمي تجلب لي الكثير من الفرح! أنت لم تفز فقط في لعبة؛ لقد جعلت أمة بأكملها تبتسم. هذه هي قوة كرة القدم الحقيقية ولهذا السبب أنت الملك المصري. أنا فخور بك بشكل لا يصدق، مو. استمر في التألق واستمتع بكل ثانية من هذه اللحظة الجميلة".

وتعد هذه الرسالة امتدادا طبيعيا للعلاقة القوية التي تربط يورغن كلوب بمحمد صلاح، والتي بدأت عام 2017 عندما انضم النجم المصري إلى ليفربول.

وتحت قيادة كلوب تحول صلاح إلى واحد من أفضل لاعبي العالم وحقق مع الريدز العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.

وجاءت رسالة كلوب بعد أداء مميز لصلاح في المونديال، حيث قاد الفراعنة لقلب الطاولة على نيوزيلندا بعد أن كانوا متأخرين بهدف، ليتوج بجائزة رجل المباراة ويشعل الشارع المصري بالفرحة.

وأثارت الرسالة تفاعلا واسعا بين جماهير ليفربول والمنتخب المصري، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الدعم المعنوي من أسطورة التدريب.

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