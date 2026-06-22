أوبو تكشف تفاصيل Reno 16.. تصميم ثلاثي الأبعاد مبتكر

خبرني - بدأت شركة أوبو في الكشف رسمياً عن أبرز تفاصيل سلسلة هواتفها الجديدة Reno 16، قبل أيام من الإطلاق العالمي المرتقب المقرر في 25 يونيو/حزيران الجاري.

خطوة مبكرة تستعرض من خلالها الشركة ملامح التصميم والشاشة، على أن تبدأ الهواتف في الوصول إلى السوق الهندية مطلع يوليو/تموز المقبل، وذلك وفقًا لما أورده موقع gizmochina المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وتستعد أوبو لطرح مجموعة واسعة من هواتف سلسلة Reno 16 التي تشمل عدة طرازات مثل Reno 16F وReno 16 FS وReno 16 Pro وReno 16 Pro Mini، إلا أن الشركة حسمت حتى الآن تأكيد وصول نسختي Reno 16 وReno 16c إلى السوق الهندية فقط في المرحلة الأولى من الطرح.

تعتمد السلسلة الجديدة على هوية تصميمية مختلفة كليًا تحمل اسم HoloVerse 3D، والذي تصفه أوبو بأنه أول تصميم ثلاثي الأبعاد من نوعه في الهند.

ويظهر هذا الابتكار بشكل واضح في إصدار Starry White، حيث يقدم الغطاء الخلفي تأثيرًا بصريًا يوحي بوجود جسم كوني عائم أسفل سطح الهاتف، مع تغير الشكل حسب زاوية الرؤية والإضاءة.

ويعتمد هذا التأثير على بنية بصرية مزدوجة الطبقات تحتوي على ملايين العدسات الدقيقة، إلى جانب لمسات جمالية مطورة حول وحدة الكاميرا الخلفية، مع توفر ألوان إضافية تشمل: Twilight Violet وStellar Purple إلى جانب Starry White.

على مستوى العرض، تقدم أوبو شاشات AMOLED بمواصفات مختلفة بين الطرازين:

يأتي Reno 16 بشاشة قياس 6.32 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، مع حواف فائقة النحافة تبلغ 1.6 ملم ونسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 93.4%.

بينما يحصل Reno 16c على شاشة أكبر بقياس 6.57 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز أيضًا.

كما يصل مستوى السطوع إلى:

1800 شمعة في Reno 16

1400 شمعة في Reno 16c

هيكل أنحف ووزن محسوب بدقة

ورغم التطويرات الكبيرة في الشاشة والتصميم، حافظت أوبو على خفة الأجهزة نسبيًا:

Reno 16 يأتي بسمك 8.22 ملم ووزن 182 غرامًا.

Reno 16c يأتي بسمك 8.44 ملم ووزن 195 غرامًا.

وركزت أوبو أيضًا على جانب التحمل، حيث تأتي السلسلة الجديدة بمجموعة معايير حماية تشمل: IP66 وIP68 وIP69. كما تم تعزيز الهيكل بإطار مصنوع من الألمنيوم المستخدم في الصناعات الجوية.

من أبرز الإضافات الجديدة في سلسلة Reno 16 ظهور زر جانبي جديد يحمل اسم AI Snap Key، وهو زر قابل للتخصيص يتيح تنفيذ عدة وظائف بشكل مباشر مثل تشغيل الكاميرا أو المصباح اليدوي أو مسجل الصوت، إضافة إلى دعم الترجمة الفورية.

دمج الذكاء الاصطناعي عبر AI Mind Space

تتوسع أوبو في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال منصة AI Mind Space، التي تجمع قدرات نماذج متعددة مثل Google وPerplexity وChatGPT، لتنظيم المعلومات وحفظها واسترجاعها بطريقة أكثر ذكاءً وسلاسة داخل النظام.

وبالتزامن مع الكشف عن السلسلة، تشير التسريبات إلى أن أوبو قد تعلن أيضًا عن ملحق جديد يحمل اسم Oppo Bubble، إلى جانب سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco Air 5، ضمن منظومة منتجات مكملة للهواتف الجديدة.