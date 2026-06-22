*
الاثنين: 22 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • محافظة إربد تسيّر حافلات مجانية لمتابعة مباراة النشامى من مدرجات جرش الأثرية

محافظة إربد تسيّر حافلات مجانية لمتابعة مباراة النشامى من مدرجات جرش الأثرية

  • 22 حزيران 2026
  • 21:13
محافظة إربد تسيّر حافلات مجانية لمتابعة مباراة النشامى من مدرجات جرش الأثرية

خبرني - أعلنت محافظة إربد تسيير حافلات لنقل المواطنين مجانا من مدينة إربد إلى مدينة جرش، لتمكينهم من متابعة المباراة الثانية للمنتخب الوطني لكرة القدم (النشامى) أمام منتخب الجزائر، ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستُعرض عبر شاشات عملاقة في مسارح مدينة جرش الأثرية.


 وقالت دار المحافظة، في بيان اليوم الإثنين، إن الحافلات ستنطلق عند الساعة الرابعة والنصف فجرا من مجمع سفريات عمّان/دوار جت، مشيرة الى توفير العدد الكافي من الحافلات لضمان نقل المشاركين بسهولة ويسر. 

وأضافت أن المباراة ستعرض على شاشات عملاقة في مسارح مدينة جرش الأثرية ، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لمتابعة اللقاء وتشجيع المنتخب الوطني في أجواء جماهيرية ووطنية. 

وأكدت المحافظة أن المشاركة في الفعالية متاحة مجاناً لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المنتخب الوطني وتعزيز قيم المؤازرة والانتماء الوطني.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفد من الخدمات الطبية يزور بعثة الأمم المتحدة في الكونغو للاطلاع على إجراءات مكافحة فيروس الإيبولا
وفد من الخدمات الطبية يزور بعثة الأمم المتحدة في الكونغو للاطلاع على إجراءات ...
  • 2026-06-22 22:53
الصفدي: احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران
الصفدي: احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران
  • 2026-06-22 22:16
الصفدي: دعم عربي للاتفاق الأميركي الإيراني والقضية الفلسطينية تتصدر مباحثات عمّان
الصفدي: دعم عربي للاتفاق الأميركي الإيراني والقضية الفلسطينية تتصدر مباحثات ع...
  • 2026-06-22 21:23
الصفدي: الاجتماع التشاوري بحث التحديات التي تواجه العالم العربي وسبل تعزيز العمل المشترك
الصفدي: الاجتماع التشاوري بحث التحديات التي تواجه العالم العربي وسبل تعزيز ال...
  • 2026-06-22 20:46
الحنيطي يفتتح مباني كتيبة الحرس الملكي الآلية/ 6 في موقعها الجديد
الحنيطي يفتتح مباني كتيبة الحرس الملكي الآلية/ 6 في موقعها الجديد
  • 2026-06-22 20:12
هآرتس: سيناريو اقتحام إيلات من الحدود الأردنية قيد الدراسة الأمنية
هآرتس: سيناريو اقتحام إيلات من الحدود الأردنية قيد الدراسة الأمنية
  • 2026-06-22 19:54