بعد وفاتها المفاجئة.. أسرة سهام جلال تطالب بالتحقيق في ملابسات الرحيل

خبرني - تقدمت أسرة الفنانة الراحلة سهام جلال بطلب إلى وزارة الصحة، للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات وفاتها، في ظل شكوك متزايدة حول احتمال تعرضها لإهمال طبي أو مضاعفات بعد إجراء عملية جراحية.

وأكد شقيقها خالد جلال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية أن الأسرة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات الرسمية، من خلال تقديم تقارير وشكاوى إلى لجنة المساءلة الطبية التابعة لوزارة الصحة، من أجل تحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وأوضح شقيق الفنانة أن الأسرة في البداية كانت تشتبه في وجود خطأ طبي، إلا أن هذه الشكوك ازدادت بعد تلقيهم بلاغات من أسر أخرى تفيد بتعرض حالات مشابهة لمضاعفات على يد الطبيب نفسه.

وأشار إلى أن إحدى الحالات انتهت بوفاة مريض، ما دفع الأسرة إلى التمسك بحقها القانوني وعدم التنازل عن القضية، لحين الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

وكان الوسط الفني قد صُدم خلال الأسابيع الماضية بوفاة الفنانة سهام جلال، بعد خضوعها لعملية جراحية، حيث جاءت وفاتها بشكل مفاجئ وأثارت حالة من الحزن بين جمهورها ومحبيها.

ومنذ إعلان الوفاة، تواصل الأسرة متابعة الملف الطبي ومحاولة الوصول إلى السبب الدقيق للرحيل، في ظل استمرار الجدل حول ملابسات الحادث.