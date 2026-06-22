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محمد نور: «معايرة الأصدقاء سبب رباعية إسبانيا ضد السعودية»

  • 22 حزيران 2026
  • 20:56
محمد نور معايرة الأصدقاء سبب رباعية إسبانيا ضد السعودية

خبرني - شنَّ محمد نور، أسطورة المنتخب السعودي، هجوماً قوياً على لاعبي "الأخضر" بعد الخسارة أمام إسبانيا.

وتعرض المنتخب السعودي لهزيمة قاسية على يد إسبانيا بنتيجة 0-4 في حساب الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأثارت تلك الخسارة حالة واسعة من الغضب، حتى أنها فتحت الباب أمام محمد نور لانتقاد لاعبي المنتخب السعودي بعد الأداء الباهت.

وقال محمد نور في مقطع فيديو: "اللاعبون دخلوا الشوط الأول وهم متخوفين، وهو ما أثر علينا سلبياً خلال أول 25 دقيقة من اللقاء ولم يكن هناك تركيز".

وأضاف: "كل لاعب كان يخشى أن تتم مراوغته، كأنه يخشى أن تتم معايرته من الأصدقاء، وهذا ما جعلنا نستقبل 3 أهداف بهذا الشكل".

وأنهى قائلا: "أنهينا المباراة بشكل أفضل نسبيا، هاجمنا الفريق المنافس لكن دون تشكيل خطورة، وأتمنى أن نبدأ بهذا الشكل في المباراة المقبلة".

يذكر أن المنتخب السعودي سيلتقي أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة الأخيرة، والتي سيسعى فيها لتحقيق الفوز من أجل إنعاش آماله في التأهل.

وتقام مباراة السعودية والرأس الأخضر صباح السبت المقبل الموافق 27 يونيو/حزيران الجاري.

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