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ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا

  • 22 حزيران 2026
  • 20:47
ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا

خبرني - انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفا.

وجاء الهدف التاريخي السابع عشر لميسي في مرمى المنتخب النمساوي، خلال مباراة الأرجنتين والنمسا التي أقيمت الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.

وبات قائد المنتخب الأرجنتيني الهداف التاريخي الأول للمونديال، معززا سجله الاستثنائي في البطولة التي يشارك فيها للمرة السادسة، ومواصلاً تحطيم الأرقام القياسية في أكبر حدث كروي عالمي.

ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ:

1. ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 17 هدفا.


2. ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) – 16 هدفا.


3. رونالدو نازاريو (البرازيل) – 15 هدفا.


4. غيرد مولر (ألمانيا) – 14 هدفا.


5. كيليان مبابي (فرنسا) – 14 هدفا.


6. جوست فونتين (فرنسا) – 13 هدفا.


7. بيليه (البرازيل) – 12 هدفا.


8. ساندور كوتشيس (هنغاريا) – 11 هدفا.


9. يورغن كلينسمان (ألمانيا) – 11 هدفا.


10. هيلموت راهن (ألمانيا) – 10 أهداف.


11. غابرييل باتيستوتا (الأرجنتين) – 10 أهداف.


12. غاري لينيكر (إنجلترا) – 10 أهداف.


13. تيوفيلو كوبيلاس (بيرو) – 10 أهداف.


14. توماس مولر (ألمانيا) – 10 أهداف.


15. غجيغوش لاتو (بولندا) – 10 أهداف.

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