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التشكيل المتوقع للعراق وفرنسا في كأس العالم 2026

  • 22 حزيران 2026
  • 20:47
التشكيل المتوقع للعراق وفرنسا في كأس العالم 2026

خبرني - يسعى المنتخب العراقي لدخول المواجهة الثانية له أمام نظيره الفرنسي القوي المدجج بالنجوم في كأس العالم 2026 بأقوى تشكيل ممكن.

ويخوض المنتخبان العراقي والفرنسي مواجهة مهمة في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026، وسط ترقب كبير للتشكيل الذي سيعتمد عليه المدربان.

ويبحث "أسود الرافدين" عن استعادة توازنهم بعد خسارة الجولة الأولى أمام النرويج، بينما يسعى المنتخب الفرنسي لمواصلة انطلاقته القوية.

وفي ظل أهمية اللقاء، تتجه الأنظار إلى التشكيل المتوقع للمنتخبين والطريقة التي سيدير بها كل مدرب هذه المواجهة الحاسمة.

تقام مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026، يوم الإثنين الموافق 22 يونيو/ حزيران 2026، على استاد فيلادلفيا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، 1 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

ما هو تشكيل العراق المتوقع أمام فرنسا في كأس العام 2026؟
حراسة المرمى: أحمد باسل.
خط الدفاع: حسين علي، زيد تحسين، ريبين سولاقا، آكام هاشم، ميرخاس دوسكي.
خط الوسط: أمير العماري، زيد إسماعيل، أيمار شير، إبراهيم بايش، ماركو فرج.
خط الهجوم: أيمن حسين.
ما هو تشكيل فرنسا المتوقع أمام العراق في كأس العام 2026؟
حراسة المرمى: ماينان.
خط الدفاع: جول كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ديني.
خط الوسط: رابيو، كونيه.: ديمبلي، مايكل أوليسي، باركولا.
خط الهجوم: كيليان مبابي.. 

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