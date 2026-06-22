القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026

خبرني - تشهد الجولة الثانية من كأس العالم 2026 مواجهة عربية خالصة بين منتخبي الأردن والجزائر.

وتتجه أنظار الجماهير العربية إلى مواجهة قوية تجمع بين الأردن والجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026،

ويحمل اللقاء أهمية كبيرة للمنتخبين بعد تعثرهما في الجولة الافتتاحية، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أول انتصار له في البطولة وإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وكان منتخب الأردن خسر في أول جولة أمام النمسا بنتيجة 1-3، بينما سقط المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين بثلاثية دون رد لحساب الجولة ذاتها.

تنقل شبكة beIN Sports مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستنقل الشبكة اللقاء عبر قنوات beIN Sports Max المخصصة لتغطية مباريات كأس العالم 2026.

كما تتيح خدمة "beIN CONNECT" للمشتركين متابعة المباراة مباشرة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من أي مكان.

ما هو موعد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟

تقام مباراة الأردن والجزائر فجر الثلاثاء 23 يونيو 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت الجزائر، الساعة السادسة صباحًا بتوقيت عمًان