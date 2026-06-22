قطر: حادث رأس لفان ليس عدوانا ولن يؤثر على الصادرات

خبرني - أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن حادث مصنع رأس لفان أسفر عن وفاة 13 من العاملين وإصابة 66 آخرين، مشددا على أن ما حدث كان حادثا وليس عدوانا أو عملا تخريبيا.

ونفى في مؤتمر صحفي اليوم، وجود أي مخاطر بيئية ناتجة عن الحادث، مؤكدا أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة الكاملة على المصنع، ولا يوجد أي خطر قائم في الموقع.

وأشار وزير الدولة لشؤون الطاقة، إلى أن الحادث لن يؤثر على الصادرات، موضحا أن المشروع المتضرر مشروع محلي ولا يرتبط بالقدرات التصديرية، كما أكد قدرة قطر على تغطية احتياجاتها من الطاقة وعدم وجود أي مخاوف في هذا الجانب.

وقال إن العمل جار حاليا لتحديد سبب الانفجار، لافتا إلى أن الحادث لم يؤثر على القدرات التصديرية، وأن هناك دائما كميات إضافية كاحتياطيات، ما يتيح تغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن الأولوية الحالية تتركز على المصابين، من خلال متابعة علاجهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تحقيق كامل وتقص للحقائق للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف أن المصنع سيغلق خلال فترة التحقيق وتقييم الأضرار، موضحا أن هذه الإجراءات ستستغرق بعض الوقت، على أن يتم لاحقا وضع خطة للتصحيح والإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأوضح الكعبي أنه من الصعب في الوقت الحالي التكهن بموعد عودة المصنع إلى العمل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك بعد استكمال تقصي الحقائق وتوفر المعلومات الكاملة.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت عن وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية مساء أمس الأحد.