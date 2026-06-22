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والد نجم المغرب يكشف عن رغبته في الانضمام لبرشلونة

  • 22 حزيران 2026
  • 20:30
والد نجم المغرب يكشف عن رغبته في الانضمام لبرشلونة

خبرني - كشف والد نائل العيناوي، نجم منتخب المغرب، عن رغبة ابنه في الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني، عقب الأداء اللافت الذي قدمه في كأس العالم 2026.

وشارك العيناوي مع "أسود الأطلس" في التعادل 1-1 مع البرازيل، والفوز 1-0 على اسكتلندا، في أول جولتين بالمونديال المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفي تصريحات نقلتها منصة "Tribuna" العالمية، أكد يونس العيناوي، والد نائل، أن قلب ابنه معلق بالنادي الكتالوني، مشددا على أن انتماءه الحقيقي هو لبرشلونة.

وأوضح الأب أن نجله قضى سنوات طفولته الأولى هناك، منذ الولادة وحتى بلوغه سن الحادية عشرة، مؤكدا أن ارتداء قميص الفريق سيكون قمة طموحاته وسعادته.

كان نائل العيناوي، متوسط ميدان روما الإيطالي البالغ من العمر 24 عاما، قد صرح في مناسبة سابقة بأنه ترعرع في مدينة برشلونة وكان من أشد المتابعين للفريق، معبرا عن إعجابه الدائم بالأسطورة أندريس إنييستا.

يذكر أن العيناوي شارك في جميع دقائق مباريات المنتخب المغربي في المونديال، حيث كان عنصرا مؤثرا في خط الوسط، مساهما بشكل مباشر في الخروج بنتيجة التعادل أمام البرازيل، وتأمين الفوز في مواجهة اسكتلندا.

ورغم هذا الطموح، يظل انتقال اللاعب إلى برشلونة أمرا معقدا، نظرا لالتزامه بعقد طويل الأمد مع روما يمتد حتى عام 2030، إضافة إلى التنافسية العالية في مركزه بالفريق الكتالوني بوجود نجوم مثل بيدري وفرينكي دي يونغ.

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