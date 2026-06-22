نقل الفنانة سحر حمدي إلى المستشفى بعد نزيف بالبطن

خبرني - تعرضت الفنانة سحر حمدي لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات، بعد إصابتها بنزيف حاد في منطقة البطن، ما استوجب تدخلاً طبيًا سريعًا لإنقاذ حالتها.

وأكدت مصادر طبية أن الفنانة تخضع حاليًا لسلسلة من الفحوصات الدقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص، بهدف تحديد أسباب الأزمة ووضع خطة العلاج المناسبة.

ويتابع الأطباء حالة سحر حمدي عن كثب، وسط حالة من القلق بين أفراد أسرتها والمقربين منها، في انتظار نتائج التحاليل والفحوصات التي ستكشف تفاصيل وضعها الصحي.

وتعمل الطواقم الطبية على استقرار حالتها ومراقبة التطورات أولًا بأول، تمهيدًا لاتخاذ القرار العلاجي المناسب خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة قد سافرت إلى فرنسا خلال الأشهر الماضية لتلقي العلاج من تداعيات خطأ طبي تعرضت له سابقًا، كاد أن يودي بحياتها، قبل أن تنجو بأعجوبة.

وبحسب مصادر مقربة، فقد عانت الفنانة في الفترة الماضية من مضاعفات صحية شملت ظهور فتق وأورام داخلية، ما استدعى سفرها مجددًا للعلاج وإجراء فحوصات دقيقة للاطمئنان على حالتها.

وتواصل أسرة الفنانة متابعة تطورات حالتها الصحية، وسط دعوات محبيها لها بالشفاء العاجل والعودة إلى استقرارها الصحي.