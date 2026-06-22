من يكون منافس منتخب مصر في دور الـ32 لكأس العالم 2026؟

خبرني - تترقب الجماهير طريق منتخب مصر في دور الـ32 لكأس العالم 2026 بعد اقتراب العبور من مرحلة المجموعات.

وحقق منتخب مصر أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد الفوز 3-1 على نيوزيلندا بالجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026 صباح الإثنين.

وعزَّز المنتخب المصري بذلك آمال تأهله إلى الدور الثاني في كأس العالم لأول مرة في تاريخه المونديالي الممتد منذ عام 1934.

وجاء ذلك بعد وصل "الفراعنة" إلى النقطة الرابعة ليتصدر المجموعة السابعة عقب نهاية الجولة الثانية.

حال استمر منتخب مصر في الصدارة، فسيلعب "الفراعنة" ضد صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات (الأولى أو الخامسة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة).

وبناء على الترتيب الحالي للمجموعات، فإن تلك المنتخبات هي التشيك أو الإكوادور أو كاب فيردي أو السنغال أو الأردن.

وستقام تلك المباراة يوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز المقبل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في حالة التأهل كوصيف للمجموعة، فسيلعب منتخب مصر مع وصيف المجموعة الرابعة (أستراليا أو باراغواي).

وستقام تلك المباراة يوم الأربعاء 3 يوليو/ تموز في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي حالة التأهل ضمن أفضل ثوالث، فسيلعب منتخب مصر مع متصدر المجموعة الثانية أو التاسعة (كندا أو النرويج بالترتيب الحالي).

وحال مواجهة متصدر المجموعة الثانية، فستقام المباراة يوم 3 يوليو/ تموز في تمام الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، أما في حال مواجهة متصدر المجموعة التاسعة فستقام المباراة بعد منتصف الليل.