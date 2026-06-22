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هآرتس: سيناريو اقتحام إيلات من الحدود الأردنية قيد الدراسة الأمنية

  • 22 حزيران 2026
  • 19:54
هآرتس سيناريو اقتحام إيلات من الحدود الأردنية قيد الدراسة الأمنية

خبرني - رصد 

 كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حذر خلال نقاشات أمنية مغلقة من احتمال تعرض مدينة إيلات لهجوم بري متزامن ومنسق، قد ينطلق من اتجاه الحدود الأردنية، وربما يترافق مع تحرك من الجبهة البحرية.

وبحسب الصحيفة، فقد أوعز رئيس الشاباك إلى كبار المسؤولين في الجهاز بوضع سيناريو الهجوم المحتمل على رأس سلم الأولويات الأمنية، ودراسة مختلف الاحتمالات المرتبطة بتنفيذه وآليات التعامل معه.

وأشارت الصحيفة وفقا لرصد موقع خبرني، إلى أن التحذيرات جاءت في إطار مراجعات أمنية داخلية تهدف إلى استخلاص العبر من هجوم السابع من أكتوبر، وتقييم التهديدات المحتملة التي قد تواجهها إسرائيل من عدة جبهات في الوقت ذاته.

ووفق التقرير الذي رصده موقع خبرني، تركز التقديرات الأمنية الإسرائيلية على احتمالية تنفيذ هجوم منسق ومتعدد المحاور يستهدف مدينة إيلات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز خطط الطوارئ ورفع مستوى المتابعة الاستخبارية للمنطقة.

ولم تشر الصحيفة إلى وجود معلومات استخبارية مؤكدة بشأن هجوم وشيك، لكنها أوضحت أن النقاشات تندرج ضمن الاستعدادات الأمنية لمواجهة سيناريوهات تعتبرها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذات أولوية عالية.

هآرتس: سيناريو اقتحام إيلات من الحدود الأردنية قيد الدراسة الأمنية

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