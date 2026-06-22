هل تناول الطعام بسرعة يؤثر على الهضم؟

خبرني - في ظل وتيرة الحياة السريعة التي يعيشها الكثير من الناس اليوم، أصبحت الوجبات السريعة في تناولها لا في نوعها فقط جزءًا من الروتين اليومي، فبين ضغط العمل والانشغال المستمر واستخدام الهواتف أثناء تناول الطعام، لم يعد كثيرون يمنحون وجباتهم الوقت الكافي.

لكن هل يؤثر تناول الطعام بسرعة فعلًا على عملية الهضم؟ أم أن الأمر مجرد عادة لا تحمل أي آثار صحية تُذكر؟

الحقيقة أن عملية الهضم تبدأ منذ اللحظة الأولى التي يدخل فيها الطعام إلى الفم، وليس عندما يصل إلى المعدة كما يعتقد البعض، فالمضغ الجيد يساعد على تكسير الطعام إلى أجزاء أصغر ويمنحه فرصة للاختلاط باللعاب الذي يحتوي على إنزيمات تساعد في بدء عملية الهضم. لذلك فإن تناول الطعام بسرعة قد يحرم الجسم من هذه المرحلة المهمة ويجعل الجهاز الهضمي يبذل جهدًا أكبر لاحقًا.

لماذا قد يسبب الأكل السريع مشكلات هضمية؟

عندما يتناول الشخص الطعام بسرعة فإنه غالبًا لا يمضغ الطعام بالشكل الكافي، كما أنه قد يبتلع كميات أكبر من الهواء أثناء الأكل، هذه العوامل قد تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة بعد الوجبة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أصلًا من حساسية في الجهاز الهضمي.

ومن أكثر الأعراض التي قد ترتبط بالأكل السريع:

الانتفاخ والغازات.

الشعور بالامتلاء المزعج.

عسر الهضم.

التجشؤ المتكرر.

الإحساس بثقل المعدة بعد تناول الطعام.

ورغم أن هذه الأعراض لا تظهر لدى الجميع بنفس الدرجة، فإنها تعد من أكثر الشكاوى شيوعًا بين الأشخاص الذين ينهون وجباتهم خلال دقائق معدودة.

العلاقة بين سرعة الأكل والشعور بالشبع

من الأمور المثيرة للاهتمام أن الدماغ لا يستقبل إشارات الشبع فور امتلاء المعدة، بل يحتاج إلى بعض الوقت لمعالجة هذه الإشارات، لذلك عندما يتناول الشخص طعامه بسرعة كبيرة قد يستهلك كمية أكبر من احتياجاته الفعلية قبل أن يشعر بأنه شبع.

ولهذا السبب يرى خبراء التغذية أن تناول الطعام ببطء يساعد على التحكم في الكميات المستهلكة، ويمنح الجسم فرصة أفضل لتنظيم الشهية بشكل طبيعي. كما أن الأشخاص الذين يتناولون وجباتهم على مهل يكونون غالبًا أكثر قدرة على ملاحظة إشارات الجوع والشبع مقارنة بمن يأكلون بسرعة أو أثناء الانشغال بأمور أخرى.

هل يمكن أن يؤثر الأكل السريع على الوزن؟

لا يمكن اعتبار سرعة تناول الطعام السبب الوحيد وراء زيادة الوزن، لكن بعض الدراسات تشير إلى وجود علاقة بين العادتين، فعندما يعتاد الشخص على تناول الطعام بسرعة قد يصبح أكثر عرضة لاستهلاك سعرات حرارية إضافية بشكل متكرر، وهو ما قد ينعكس على الوزن مع مرور الوقت.

كما أن تناول الطعام بسرعة يجعل بعض الأشخاص أقل استمتاعًا بالوجبة نفسها، فيميلون إلى تناول المزيد بحثًا عن الشعور بالرضا أو الشبع الذي لم يحصلوا عليه خلال الأكل السريع.

تأثير الانشغال أثناء تناول الطعام

في كثير من الأحيان لا تكون المشكلة في سرعة الأكل فقط، بل في العادات المصاحبة له. فالكثير من الأشخاص يتناولون وجباتهم أثناء مشاهدة التلفاز أو تصفح الهاتف أو العمل أمام الحاسوب.

هذا الانشغال قد يجعل الشخص يأكل دون تركيز، فلا ينتبه إلى كمية الطعام التي يتناولها أو إلى إشارات الشبع التي يرسلها الجسم. كما أنه يزيد من احتمالية تناول الطعام بسرعة أكبر من المعتاد.

كيف يمكن تحسين هذه العادة؟

لا يحتاج الأمر إلى تغييرات معقدة، بل يمكن البدء بخطوات بسيطة تساعد على جعل تناول الطعام أكثر هدوءًا ووعيًا. ومن أبرز هذه الخطوات:

مضغ الطعام جيدًا قبل بلعه.

تخصيص وقت كافٍ للوجبات.

تقليل استخدام الهاتف أثناء الأكل.

تناول الطعام في مكان مريح بعيدًا عن التشتت.

التوقف قليلًا بين اللقمات بدلًا من الاستمرار بشكل متواصل.

ومع مرور الوقت قد تصبح هذه العادات جزءًا طبيعيًا من الروتين اليومي، ما ينعكس إيجابًا على الهضم والشعور بالراحة بعد تناول الطعام.

