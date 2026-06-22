ترتيبات متكاملة لإنجاح فعالية بث مباراة الأردن والجزائر في جرش ضمن كأس العالم 2026

خبرني - جرش – استكملت الجهات الرسمية والشريكة كافة الترتيبات التنظيمية والفنية والأمنية الخاصة بفعالية البث الجماهيري لمباراة المنتخب الوطني الأردني ونظيره الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026، والتي ستقام في مدينة جرش، وسط استعدادات واسعة لاستقبال الجماهير وتوفير أجواء آمنة ومميزة لمتابعة اللقاء.

وتأتي هذه الجهود من خلال تنسيق وتعاون مشترك بين وزارة الشباب، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظة جرش، وبلدية جرش الكبرى، إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية، بهدف ضمان نجاح الفعالية وإبرازها بصورة تعكس روح الانتماء الوطني والدعم الجماهيري للمنتخب الوطني "النشامى".

وأكدت الجهات المنظمة أن الاستعدادات شملت تجهيز مواقع العرض والشاشات العملاقة، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير الخدمات اللوجستية والإرشادية والصحية اللازمة، إضافة إلى خطط متكاملة للسلامة العامة وإدارة الحشود والمحافظة على النظافة والبيئة وحماية المرافق العامة والمواقع التراثية، بما يضمن راحة وسلامة الحضور ويتيح لهم متابعة المباراة في أجواء احتفالية مميزة.

وأشار المنظمون إلى أن الفعالية تشكل فرصة لتعزيز الحراك السياحي والثقافي والاقتصادي في محافظة جرش، وإبراز ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية وتراثية فريدة، مؤكدين أن نجاح هذه الفعاليات الوطنية يعكس تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الرسمية والمحلية والأجهزة الأمنية لخدمة الوطن وتعزيز صورة الأردن الحضارية.

ودعت الجهات المنظمة الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والأمنية والمحافظة على نظافة الموقع، بما يسهم في إنجاح الفعالية وإظهار الصورة الحضارية للمشجع الأردني خلال دعم المنتخب الوطني في مشاركته التاريخية بكأس العالم 2026.