براعم الفاصوليا.. فوائد صحية متعددة لجسمك عند تناولها بانتظام

خبرني - يُعدّ تناول براعم الفاصوليا بانتظام خيارًا غذائيًّا صحيًّا يمكن أن ينعكس إيجابًا على صحة الجسم، إذ تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم وظائف الجسم الحيوية، وتساعد في الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة.

تُساهم هذه البراعم في زيادة استهلاك الألياف الغذائية، ما يساعد على خفض الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب، ودعم صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى دورها في تقليل خطر الإصابة بالسكري وبعض أنواع السرطان، مع تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات.

كما تحتوي براعم الفاصوليا على عناصر مهمة لصحة القلب مثل "فيتامين ك" والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، والتي تساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف القلب والأوعية الدموية وتحسين نقل الأكسجين في الجسم.

وتتميّز أيضًا بقدرتها على تعزيز جهاز المناعة بفضل احتوائها على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والصابونينات، التي تساهم في تنشيط الخلايا المناعية وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

وتشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها قد تلعب دورًا في تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بعدد من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والاضطرابات العصبية، كما قد تساهم في تحسين المزاج بفضل احتوائها على مركبات تؤثر على الجهاز العصبي مثل GABA والميلاتونين.

كما تساعد براعم الفاصوليا في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل محتواها من الألياف والنشا المقاوم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري أو من يسعون للحفاظ على استقرار سكر الدم.

ورغم فوائدها، يُنصح بتناولها بحذر مع الالتزام بإجراءات السلامة الغذائية، إذ قد تحمل البراعم النيئة بعض أنواع البكتيريا، ما يستدعي غسلها جيدًا أو طهيها قبل الاستهلاك لتقليل المخاطر الصحية.