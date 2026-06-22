3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية في الثلث الأول من 2026

خبرني - بلغت الإيرادات المحلية في نهاية نيسان 2026 حوالي 3308 ملايين دينار مقارنة مع 3307 ملايين دينار خلال نفس الفترة من 2025، وبذلك تحافظ الإيرادات على مستوياتها في العام الماضي على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وبحسب وزارة المالية، فإن البيانات المالية في نهاية نيسان 2026 تشير إلى بلوغ الإيرادات الضريبية حوالي 2456 مليون دينار، بواقع 930 مليون دينار ضريبة دخل وحوالي 1399 مليونا قيمة التحصيلات من الضريبة العامة على المبيعات، في حين بلغت قيمة التحصيلات من الجمارك وضريبة بيع العقار حوالي 91.5 مليون دينار و 35 مليون دينار على التوالي، اما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 852 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من هذا العام.

وبلغت قيمة المنح الواردة إلى المملكة في الثلث الأول من العام الحالي حوالي 96 مليون دينار مقارنة مع 21.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2025، لتسجل الإيرادات العامة (متضمنة المنح) حوالي 3404 ملايين دينار مقارنة مع 3329 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعد هذا التحصيل لهذه الفترة مؤشراً على ثبات القاعدة الضريبية وكفاءة التحصيل، على الرغم من الظروف المحيطة بالمنطقة.

وعلى صعيد الإنفاق الحكومي، بلغ إجمالي الإنفاق حتى نهاية نيسان 2026 حوالي 4090 مليون دينار، بواقع 3754.5 مليون دينار نفقات جارية، و336 مليون دينار نفقات رأسمالية.

يذكر أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بما نسبته 2 % للثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، في ظل التوجهات الحكومية بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لما له من آثار إيجابية على تحسين مستوى النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين.