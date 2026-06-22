برعاية الأميرة عالية الطباع.. مركز زها الثقافي وبنك الاتحاد يطلقان مشروع إعادة إحياء وإكثار الأشجار المحلية والمحافظة على أصولها

خبرني - عمّان – 22 حزيران 2026 – برعاية سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، وبحضور المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، والسيد طارق سكجها رئيس ادارة الخدمات المصرفية لعملاء النخبة في بنك الاتحاد أقيم في مركز زها الثقافي – ماعين حفل إطلاق مشروع "إعادة إحياء وإكثار الأشجار المحلية والمحافظة على أصولها"، الذي ينفذه مركز زها الثقافي بدعم من بنك الاتحاد.

ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء وتعزيز انتشار الأشجار المحلية والمحافظة على أصولها، من خلال جمع البذور الأصيلة للأشجار المحلية في الأردن ومعالجتها وإكثارها داخل البيوت البلاستيكية والمشاتل المخصصة، بما يسهم في حماية التنوع النباتي وتعزيز قدرة الأنواع المحلية على مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية بالمعرفة والمهارات الزراعية المستدامة.

وبدأ الحفل بعرض فيديو وثّق مراحل تنفيذ المشروع وأبرز تدخلاته وإنجازاته، مسلطاً الضوء على أثره البيئي والتنموي، كما تم خلال الحفل تكريم المشاركين والمستفيدين من برنامج تدريب المدربين (TOT) والجهات الداعمة والشركاء، واختُتم الحفل بالتقاط صورة جماعية مع راعية الحفل سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع. كما شملت الفعاليات جولة في "ركن جذور" لعرض منتجات ومخرجات المشروع، تلتها جولة في البيوت البلاستيكية للاطلاع على مراحل العمل وآليات تنفيذ المشروع.

كما ساهم المشروع في تمكين أبناء المجتمع المحلي من خلال برامج تدريبية نظرية وعملية متخصصة في إعادة إحياء وتعزيز انتشار الأشجار المحلية وإدارة المشاتل الزراعية، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، بما في ذلك التعريف بتقنية “مياواكي” اليابانية لإعادة إحياء الغابات، وتدريب المشاركين على تقنيات تصنيع السماد العضوي (الكمبوست) بأنواعه، بالإضافة إلى تدريب السيدات على الزراعات المنزلية، وتزويد اليافعين بمهارات الزراعة الحديثة، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية مستدامة.

وقد ساهم المشروع بشكل مباشر في تمكين وتدريب 155 مستفيداً من خلال 133 جلسة تدريبية تم عقدها خلال المشروع، ليستفيد منها 44 مستفيداً ضمن برنامج تدريب المدربين (TOT)، و 56 يافعاً و 50 سيدة، إلى جانب توفير 9 فرص عمل مباشرة، كما نُفذت زيارات ميدانية إلى 10 مواقع في مختلف محافظات المملكة لجمع البذور والتعرف على الأنواع النباتية المحلية، حيث تم جمع 135,527 بذرة من 11 نوعاً من النباتات الحرجية، ثلاثة منها مهددة بالانقراض، إضافة إلى إنتاج 3,100 شتلة حرجية خلال فترة المشروع، مع استمرار عمليات الإنتاج من قبل المستفيدين.

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح أن المشروع ينسجم مع رسالة المركز في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرةً إلى أن الشراكة مع بنك الاتحاد أسهمت في تحقيق أهداف المشروع والحفاظ على الأشجار المحلية ونقل المعرفة والمهارات للمشاركين بما يخلق أثراً بيئياً وتنموياً مستداماً يمتد إلى ما بعد فترة تنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد طارق سكجها, رئيس ادارة الخدمات المصرفية لعملاء النخبة في بنك الاتحاد, أن دعم هذا المشروع يأتي انطلاقاً من التزام البنك بدعم المبادرات التنموية والبيئية ذات الأثر المستدام، مشيداً بالدور الذي يقوم به مركز زها الثقافي في تنفيذ المبادرات التنموية الهادفة، ومشيراً أن المشروع يشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الذي ينعكس أثره بشكل مباشر على المجتمع المحلي، ويسهم في تعزيز الوعي البيئي وتمكين المستفيدين من اكتساب مهارات عملية مستدامة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مركز زها الثقافي وبنك الاتحاد لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال بناء القدرات وتوفير فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تسهم في حماية البيئة ودعم التنمية المحلية.