حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري.. مصادر مقربة تحسم الجدل

خبرني - بحسب وسائل إعلام محلية، حسمت مصادر مقربة من الفنان وائل كفوري صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن زواجه من الفنانة إليسا، بعد انتشار صورة لهما على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدد من الصفحات الفنية.

وانتشرت صورة تظهر النجمين وهما يحتفلان بما بدا أنه حفل زفاف، وأُرفقت بعبارة: «الحلم اتحقق.. حصريًا أنباء عن زفاف إليسا ووائل كفوري بعد 21 عامًا»، ما دفع العديد من المتابعين إلى تداولها والتعليق عليها باعتبارها حدثًا حقيقيًا.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر مقربة من وائل كفوري نفيها بشكل قاطع كل ما جرى تداوله بشأن وجود زواج أو ارتباط رسمي بين الفنانين، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع حقيقية.

وأكدت المصادر أن وائل كفوري غير متزوج من إليسا، وأن ما يُتداول حول وجود علاقة عاطفية أو ارتباط بينهما لا يتجاوز كونه معلومات غير دقيقة يتم تداولها عبر بعض الحسابات والصفحات الإلكترونية.

وأوضحت أن العلاقة التي تجمع الفنانين تقتصر على الصداقة والاحترام المتبادل، إلى جانب زمالة فنية ممتدة منذ سنوات، دون وجود أي تطورات على الصعيد الشخصي، كما تروج بعض المنشورات المتداولة.



كما أشارت المصادر إلى أن الصورة التي جرى تداولها على أنها توثق حفل زفاف الفنانين ليست حقيقية، بل تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفسر ظهورها بهذا الشكل الذي دفع البعض إلى تصديقها.

ودعت المصادر الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول مثل هذه الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة عند التعامل مع المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية للفنانين، خاصة في القضايا التي تتطلب التأكد من صحتها قبل تداولها على نطاق واسع.