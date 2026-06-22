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انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية

  • 22 حزيران 2026
  • 18:59
انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية

خبرني - انطلقت، الاثنين، أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي ينعقد بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في عمّان.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما يستضيف الأردن، بعد الاجتماع التشاوري، اجتماعا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وتأتي الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت في 29 آذار 2026 برئاسة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي.

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