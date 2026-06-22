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  • (صناعة عمان) توقع اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير في الأردن

(صناعة عمان) توقع اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير في الأردن

  • 22 حزيران 2026
  • 18:35
صناعة عمان توقع اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير في الأردن

خبرني - بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وقّعت غرفة صناعة عمّان وشركة البعد التنموي للاستشارات البيئية اتفاقية لتقديم خدمات استشارية تهدف إلى إعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير للنفايات الصلبة غير الخطرة والقابلة لإعادة التدوير في المملكة الأردنية الهاشمية.
ووقّع الاتفاقية عن غرفة صناعة عمّان عضو مجلس الادارة المهندس مجدي الهشلمون وذلك في اطار جهود غرفة صناعة عمان الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وتطوير قطاع إعادة التدوير بما ينسجم مع التوجهات البيئية والتنموية في المملكة.
وتهدف الدراسة إلى تقييم الواقع الحالي لعمليات إعادة التدوير للنفايات الصلبة غير الخطرة والقابلة لإعادة التدوير في الأردن، وتحليل سلاسل القيمة المرتبطة بها، وتحديد التحديات والفرص المتاحة لتطوير القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتقليل الأثر البيئي للنفايات وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مراجعة وتحليل الدراسات والبيانات والمراجع الوطنية والدةولية ذات العلاقة، وتنفيذ اعمال التحقق الميداني واجراء دراسات توصيف وتدقيق النفايات، واعداد وتحليل سلاسل القيمة للمواد القابلة لاعادة التدوير وتطوير نموذج وطني استرشادي وأداة احتساب لنسب اعادة التدوير.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات الغرفة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير حلول مبتكرة لإدارة النفايات وزيادة معدلات الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.

(صناعة عمان) توقع اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير في الأردن
(صناعة عمان) توقع اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير في الأردن
(صناعة عمان) توقع اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير في الأردن
(صناعة عمان) توقع اتفاقية لإعداد دراسة التحقق لواقع إعادة التدوير في الأردن

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