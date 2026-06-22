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متصرف وادي السير يطلب ملاحقة سائقي الاكزوزت المضخم ومشغلي الاغاني الصاخبة

  • 22 حزيران 2026
  • 18:27
متصرف وادي السير يطلب ملاحقة سائقي الاكزوزت المضخم ومشغلي الاغاني الصاخبة

خبرني - وجه متصرف لواء وادي السير الدكتور باسم صالح الخلايلة كتابا رسميا إلى رئيس مركز أمن البيادر، دعا فيه إلى تكثيف الإجراءات الأمنية لملاحقة المخالفات التي تتسبب بإزعاج المواطنين والإخلال بالراحة العامة في مناطق اللواء.

وبحسب الكتاب الذي اطلع عليه موقع خبرني، أكد الخلايلة أن المتصرفية تلقت شكاوى من أهالي منطقة وادي السير والبلد بشأن تزايد ظواهر تعديل عوادم المركبات (الأكزوزت) والتشحيط وتشغيل الأغاني الصاخبة خلال ساعات الليل، لا سيما في مناطق المتنزه القديم ومحيط مبنى الأمانة ومنطقة الميدان والشارع الرئيسي.

وأشار المتصرف إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار لا يقتصر على مكافحة الجريمة وتطبيق القانون فحسب، بل يشمل أيضاً توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين من خلال تعزيز الانتشار الأمني والاستجابة السريعة للشكاوى والتعامل مع مختلف القضايا التي تؤثر على الطمأنينة العامة.

وطلب الخلايلة من الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وعدم التهاون معهم، إلى جانب ضبط الممارسات المزعجة التي تقلق راحة السكان، مؤكدا أهمية متابعة الشكاوى الواردة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها حفاظا على الأمن والنظام العام.

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