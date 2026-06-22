رويترز: الإمارات تبحث شراء صواريخ (براهموس) الروسية الهندية

خبرني - أفادت وكالة "رويترز" بأن الهند تجري محادثات مع الإمارات بشأن بيعها عددا من أبرز منظوماتها الدفاعية، بما في ذلك صاروخ "براهموس" الأسرع من الصوت ومنظومة الدفاع الجوي "أكاشتير".

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر هندية قولها إن الإمارات أبدت اهتماما بمجموعة من أنظمة التسليح الهندية المتطورة، وعلى رأسها صاروخ "براهموس" ومنظومة "أكاشتير" للدفاع الجوي، لافتة إلى أن المحادثات بين الجانبين لا تزال في مراحلها الأولية، لكنها تشهد تقدما متسارعا.

وتعاونت الهند وروسيا على تطوير صاروخ "براهموس"، وهو من أسرع صواريخ كروز في العالم ويمكن إطلاقه من منصات برية وبحرية وجوية. أما "أكاشتير"، فهي منظومة دفاع جوي آلية كليا طورتها شركة "بهارات إلكترونيكس ليمتد" المملوكة للدولة الهندية بالتعاون مع الجيش الهندي.

وقالت المصادر إن أي صفقة محتملة لتصدير صواريخ "براهموس" إلى الإمارات ستتطلب موافقة روسية مسبقة باعتبارها شريكا في تطوير هذه الصواريخ التي يبلغ مداها نحو 290 كيلومترا. غير أن أحد المصادر استبعد أن يشكل ذلك عقبة في ظل العلاقات الوثيقة بين موسكو وأبوظبي.

وأفاد خبراء في مجال الدفاع بأن منظومة "أكاشتير" ستساعد على دمج المعلومات من أجهزة أخرى لمواجهة أي تهديد جوي.

وأدت العلاقات الوثيقة بين الهند والإمارات في السنوات القليلة الماضية إلى سلسلة من الصفقات في مجالات التجارة والطاقة واتفاقية للاشتراك في تطوير عتاد عسكري.

ووفقا لـ"رويترز" فإن المحادثات الجارية لبيع منظومتي الأسلحة الهنديتين الرائدتين دليل إضافي على تغير التحالفات في المنطقة.

وأفاد مصدران هنديان للوكالة، بأن حرب الأيام الأربعة التي دارت العام الماضي بين الهند وباكستان، والتي استخدمت فيها نيودلهي أنظمة أسلحة منها صواريخ "براهموس" لأول مرة في معركة، أثارت اهتمام دول أخرى.

ووقعت الهند منذ ذلك الحين اتفاقيات لبيع صواريخ "براهموس" إلى فيتنام وإندونيسيا. وقال المصدران إنها تلقت كذلك عروضا من تايلاند وجنوب إفريقيا والبرازيل وتشيلي.

وكانت الصفقة الوحيدة السابقة لبيع صواريخ "براهموس" هي إلى الفلبين عام 2022.

وقال سيمون ويزمان، الباحث الكبير في برنامج نقل الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن كلا من الصاروخ "براهموس" ومنظومة "أكاشتير" يمكن أن يلبِيا احتياجات الإمارات، حتى مع ازدياد المنافسة الدولية في بيع الأسلحة لدول الخليج وتعامل الإمارات مع موردين آخرين.

يشار إلى أن صادرات الصناعات الدفاعية الهندية ارتفعت إلى أكثر من أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، مقارنة بـ7.26 ملايين دولار فقط في السنة المالية 2013-2014، وفقا لبيانات حكومية.