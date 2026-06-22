الاردن .. التربية تصدر تعليمات وإرشادات هامة لطلبة التوجيهي

خبرني - أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الإرشادات والتوجيهات الخاصة بطلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الامتحان العام)، داعية الطلبة إلى الالتزام بها لضمان سير الامتحانات بانضباط وسلاسة.

وأكدت الوزارة ضرورة حضور الطلبة إلى قاعات الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء الجلسة، وإحضار إثبات الشخصية بشكل يومي، مشددة على منع إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعات الامتحان تحت أي ظرف.

وأوضحت أن أوراق الامتحان (ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة) تعتبر وثائق رسمية لا يجوز العبث بها، فيما سيتم تزويد الطلبة بمقلمة تحتوي على الأدوات اللازمة، داعية إلى عدم إحضار أي أدوات كتابية إضافية.

كما شددت الوزارة على أهمية التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس على جميع الأوراق الامتحانية، وقراءة التعليمات الواردة في بداية ورقة الأسئلة قبل البدء بالإجابة، إضافة إلى تظليل الإجابات في ورقة القارئ الضوئي باستخدام قلم الرصاص بشكل دقيق.

وبيّنت أن على الطلبة الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد على ورقة الماسح الضوئي بقلم الرصاص، بينما تُجاب الأسئلة الإنشائية في دفتر الإجابة باستخدام قلم الحبر، مع ضرورة الانتباه إلى إدارة الوقت وتظليل جميع الإجابات بدقة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أنه لا يُسمح بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد انتهاء الوقت المحدد، وتسليم جميع أوراق الامتحان الرسمية.