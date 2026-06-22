*
الاثنين: 22 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

منتخب الجزائر يتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الأردن

  • 22 حزيران 2026
  • 14:59
منتخب الجزائر يتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الأردن

خبرني - سيكون على المنتخب الجزائري التعامل مع غياب واحد من أبرز أسلحته الهجومية القوية في المباريات المقبلة.

وتأكد غياب النجم محمد أمين عمورة لفترة تقدر بأسبوعين إثر تعرضه لإصابة عضلية في العضلة الخلفية للفخذ خلال الحصة التدريبية مساء السبت.


ووفقا لما ذكره موقع "dzfoot" فإن التشخيص الطبي للاعب لا يبعث على التفاؤل بشأن عودة سريعة للملاعب فبالإضافة إلى غيابه المؤكد عن موقعة "النشامى" يبدو أن مشاركته في لقاء الجولة الثالثة أمام النمسا باتت في حكم المستحيلة.

وفرض عمورة نفسه كواحد من أخطر العناصر في التشكيلة الجزائرية بفضل سرعته الفائقة ونجاعته أمام الشباك.

وتعد المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأردني والمقررة صباح يوم الثلاثاء بمثابة "مباراة حاسمة" لا تقبل القسمة على اثنين حيث سيحرم غياب مهاجم فولفسبورغ الألماني المدرب فلاديمير بيتكوفيتش من ورقة هجومية قوية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا بثنائية في كأس العالم 2026
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا بثنائية في كأس العالم 2026
  • 2026-06-22 22:02
بنظرة ازدراء.. عوار بطل مشادة كلامية بسبب الانتقادات الجزائرية
بنظرة ازدراء.. عوار بطل مشادة كلامية بسبب الانتقادات الجزائرية
  • 2026-06-22 21:49
يورغن كلوب يبعث رسالة مؤثرة إلى صلاح بعد تألقه أمام نيوزيلندا
يورغن كلوب يبعث رسالة مؤثرة إلى صلاح بعد تألقه أمام نيوزيلندا
  • 2026-06-22 21:17
ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا
ميسي ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ17 هدفا
  • 2026-06-22 20:47
التشكيل المتوقع للعراق وفرنسا في كأس العالم 2026
التشكيل المتوقع للعراق وفرنسا في كأس العالم 2026
  • 2026-06-22 20:47
القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026
القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026
  • 2026-06-22 20:43