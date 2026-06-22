منتخب الجزائر يتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الأردن

خبرني - سيكون على المنتخب الجزائري التعامل مع غياب واحد من أبرز أسلحته الهجومية القوية في المباريات المقبلة.

وتأكد غياب النجم محمد أمين عمورة لفترة تقدر بأسبوعين إثر تعرضه لإصابة عضلية في العضلة الخلفية للفخذ خلال الحصة التدريبية مساء السبت.



ووفقا لما ذكره موقع "dzfoot" فإن التشخيص الطبي للاعب لا يبعث على التفاؤل بشأن عودة سريعة للملاعب فبالإضافة إلى غيابه المؤكد عن موقعة "النشامى" يبدو أن مشاركته في لقاء الجولة الثالثة أمام النمسا باتت في حكم المستحيلة.

وفرض عمورة نفسه كواحد من أخطر العناصر في التشكيلة الجزائرية بفضل سرعته الفائقة ونجاعته أمام الشباك.

وتعد المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأردني والمقررة صباح يوم الثلاثاء بمثابة "مباراة حاسمة" لا تقبل القسمة على اثنين حيث سيحرم غياب مهاجم فولفسبورغ الألماني المدرب فلاديمير بيتكوفيتش من ورقة هجومية قوية.