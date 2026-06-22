مستشفى الأميرة بسمة ينجح في إجراء دقيق لتحديد ورم سرطاني بعد اختفائه شعاعيا - صور

خبرني - في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، تم ولأول مرة في وحدة تصوير الثدي (Mammography Unit) إجراء تقنية متقدمة تُعرف بـ Wire Localization لتحديد موقع كتلة سرطانية في الثدي بعد اختفائها شعاعياً نتيجة العلاج الكيميائي المبدئي (Neoadjuvant Chemotherapy).

ويهدف الإجراء إلى تحديد موقع العلامة المعدنية (Clip) بدقة عالية قبل التدخل الجراحي، بما يضمن استئصال المنطقة المستهدفة بشكل دقيق وفعّال.

وجاء تنفيذ هذا الإجراء بإشراف ودعم إدارة المستشفى، ومتابعة رئيس قسم الأشعة التشخيصية، وبمشاركة كادر وحدة تصوير الثدي ممثلاً برئيسة الوحدة الدكتورة إيلاف السنجلاوي، والفنية سهى سباعنة، والممرضة رندة طاهات.

كما أُنجزت العملية الجراحية بنجاح، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال السلك التوجيهي (Wire) والعلامة المعدنية (Clip) بالكامل، بقيادة استشاري جراحة الأورام الدكتور نديم الجندي.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التكامل بين التخصصات الطبية والجراحية والتمريضية في المستشفى، ويؤكد حرص مستشفى الأميرة بسمة التعليمي على مواكبة أحدث التقنيات الطبية وتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.