الدكتور حكمت عبد الرازق يحتفي بتخرج نجليه نايف وراشد من الولايات المتحدة

يسعدنا نحن أحمد الخوالدة (أبو ثروت)، وأحمد أبو سند، وعامر أبو حسام أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الدكتور حكمت عبد الرازق بمناسبة تخرج نجلاه الدكتور نايف عبد الرازق وحصوله على شهادة أخصائي الأورام من Mayo Clinic في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور راشد عبد الرازق تخرجه من الولايات المتحدة الأمريكية .

هذا الإنجاز المشرّف ثمرة تعبٍ واجتهادٍ وعطاء، وهو مصدر فخر واعتزاز للعائلة الكريمة.

نسأل الله أن يبارك للدكتور نايف في علمه وعمله، وأن يوفقه لما فيه الخير وخدمة الإنسانية، وأن يقرّ عين والده وذويه بمزيدٍ من النجاحات والإنجازات.

ألف ألف مبارك، ومنها للأعلى دائماً بإذن الله.