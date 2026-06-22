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الحنيطي يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية

  • 22 حزيران 2026
  • 14:41
الحنيطي يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية العميد فيصل خان والوفد المرافق.

 وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك، لا سيما في مجالات منظومات الطائرات المسيرة والتقنيات الدفاعية الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتدريبية، بما يسهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة في البلدين.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية، وحرص القوات المسلحة الأردنية، على توسيع آفاق التعاون العسكري، وتعزيز تبادل الخبرات بما يواكب التطورات في التقنيات الدفاعية الحديثة.

من جانبه، أشاد العميد فيصل خان بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية، وما تتمتع به من كفاءة واحترافية في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات المشتركة.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق العسكري الباكستاني في عمّان.

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